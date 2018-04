Marčevski Živ Žavi v MC Brežice

5.4.2018 | 14:00

Brežice - Marčevske Živ Žave v MC Brežice so zaznamovali dogodki povezani z ljubeznijo in pomladjo.

Prvo soboto so otroci izdelovali čestitke s srčki za dan žena, ki so jih namenili v dar prav posebnim ženskam, drugo pa ptičke iz kolaža za Gregorjevo, saj se po ljudskem izročilu na Gregorjevo ptički ženijo, mi pa smo obudili star slovenski praznik zaljubljencev, ki se danes vse bolj uveljavlja na Valentinovo. Ker se k ljubezni lepo poda tudi glasba, nas je obiskal Andrej Zobarič, s pomočjo katerega so otroci na bobnih sproščali svojo glasbeno domišljijo. Mesec marec je prinesel tudi prvi pomladni dan, zato so otroci izdelovali igriva sonca v pozdrav pomladi, naslednjo soboto pa vrtnice z odtisom dlani za materinski dan. Ustvarjalni mesec smo končali s slikanjem velikonočnih jajčk in zajčkov ter veselim pričakovanjem velike noči.

Lepo vabljeni na sobotni Živ Žav v igralnico MC Brežice, med 9. in 12. uro, tudi aprila, ki bo v znamenju svetovnih dnevov zdravja in Zemlje!

A. V.

