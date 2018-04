Ekonomska in trgovska šola odprla vrata mladinskim pevskim zborom

5.4.2018 | 14:10

Brežice - V sredo, 4. aprila, je v avli Ekonomske in trgovske šole Brežice zapelo osem mladinskih pevskih zborov, ki so vsak zase nastopili s svojimi tremi izbranimi pesmimi, in sicer ljudsko, umetno in popularno. Revijo je organiziral JSKD Območne izpostave Brežice pod vodstvom Simone Rožman Strnad.

Nastopili so Mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Brežice, Vokalna skupina Šestnajstinke iz OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in mladinski pevski zbori iz osnovnih šol Artiče, Pišec, Cerkelj ob Krki in Velike Doline, Bizeljskega, Globokega ter Brežic. Kot zborovodje so se predstavili Simona Rožman Strnad, Dejan Jerončič, Mateja Rožman Lubšina, Ela Verstovšek Tanšek, Tatjana Špan, Vilko Urek in Maja Sakelšek. Strokovno je revijo spremljala Branka Potočnik Krajnik. Zbore so spremljali korepetitorji Simona Rožman Strnad, Špela Troha Ogorevc, Lucijan Cetin in Mileva Kralj Buzeti.

Po podelitvi posebnih priznanj »osminke« devetošolcem, ki so večino svojih osnovnošolskih let prepevali v šolskih zborih, so se vsi nastopajoči zbori združili in skupaj zapeli svojo že tradicionalno himno Janija Goloba »Pustite nam ta svet«, ki vedno znova navduši prisotne obiskovalce in izzove velik aplavz. Prireditev je lepo povezovala Zala Rostohar. Za pomoč pri organizaciji in sprejem zborov v svoje prostore je posebno zahvalo prejela tudi Ekonomska in trgovska šola Brežice.

M. G.

