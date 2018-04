Tudi med pari ni več Slovencev

5.4.2018 | 18:15

Foto: I. Vidmar

Otočec - Danes dopoldne sta iz nadaljnjega tekmovanja na odprtem prvenstvu Slovenije v Namiznem tenisu na Otočcu izpadla tudi Darko Jorgić in Bojan Tokić v igri parov. V osmini finala sta ju s 3:2 izločila Avstrijca Alexander Chen in Simon Pfeffer. Avstrijca sta sta sorazmerno gladko z 11:7 in 11:4 dobila prva dva niza, potem pa sta Jorgić in Tokić zmogla preobrat in po na razliko z 12:10 dobljenem tretjem nizu sta četrtega dobila gladko kar z 11:1 in zdelo se je, da sta Avstrijca zlomljena.

A temu ni bilo tako. Chen in Pfeffer sta se pobrala in odločilni niz dobila z 11:8 ter kasneje izpadla šele v polfinalu. Jutrišnji finale bo brazilsko-poljski.

I. V.