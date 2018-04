Počutili smo se pomembne

6.4.2018 | 08:00

Rudi Mlinar (Foto: M. L.9

Z Rudijem Mlinarjem se je o knjigi in o njem nedavno pogovarjala v Knjižnici Brežice Mateja Kus. V premoru sta skupaj z drugimi udeleženci dogodka prisluhnila odlomkom iz knjige. (Foto: M. L.)

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili pogovoru o knjigi in njeni vsebini. (Foto: M. L.)

Brežice - Z romanom Mati fabrika in njeni otroci je ustvarjalni opus pisatelja Rudija Mlinarja iz Brežic dobil sedemnajsto leposlovno knjigo. Delo je z letnico 2017 izšlo pri Mohorjevi družbi v Celovcu kot 74. zvezek v zbirki Družinske večernice, predstavili so ga nedavno v Knjižnici Brežice.

Mlinar v knjigi piše o železarni Ravne, v kateri je delal tudi sam. »Odločil sem se, da predstavim v romanu trideset oseb. Ravno trideset zato, ker sem toliko let delal v železarni,« je povedal v knjižnici v pogovoru s predstavnico te ustanove Matejo Kus.

Na predstavitvi, ki e je udeležila tudi direktorica knjižnice Tea Bemkoč, sta Anton Mihelič in Ivana Vatovec brala odlomke iz knjige.

Železarna je več kot obrat, kjer talijo in kujejo železo. Lahko je kot nekakšna kulturna ustanova. Njeni zaposleni so na to ponosni. Zakaj, lahko prebereta v prispevku v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.

Galerija