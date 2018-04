V maju zaključek nekaterih cestnih naložb

6.4.2018 | 09:00

Obnova državne ceste med gasilskim domom in krožiščem za Kočevje gre h koncu.

Dvor - Obnova odseka državne ceste med gasilskim domom in križiščem za Kočevje na Dvoru je v zaključni fazi. Po besedah žužemberškega župana Franca Škufce naj bi z deli končali najkasneje do konca maja, a v pripravi je že projekt za nadaljevanje rekonstrukcije ceste do konca naselja v smeri proti Novemu mestu.

Občani Dvora že dolgo časa čakajo na njeno ureditev in oktobra lani je izbrani izvajalec, GPI Tehnika, vendarle začel z deli. »Trenutno delajo priključke za meteorno in fekalno vodo. Ko bo to narejeno, bodo začeli z deli za postavitev javne razsvetljave. Obenem bodo začeli priklapljati uporabnike na novo vodovodno omrežje. Sledi polaganje robnikov in priprava za asfalt,« pravi Škufca. Po pogodbi bi morali z deli končati do konca aprila, a se bodo zaradi vremenskih razmer nekoliko zavlekla.

Občina želi z obnovo ceste nadaljevati do konca naselja. Kot pravi župan, v naslednjem tednu pričakujejo popis del za pripravo sporazuma z državo. »Upam, da bo do podpisa prišlo še pred zamenjavo vlade,« pričakuje Škufca.

V zaključni fazi je tudi obnova ceste od Dvora do Sadinje vasi. Asfalt naj bi položili do sredine maja, pravi župan in dodaja, da bodo v kratkem preplastili tudi cesto od Dvora do Vinkovega Vrha.

Besedilo in fotografije: R. N.

