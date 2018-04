Danes brez vode ali elektrike

6.4.2018 | 07:00

Komunala Novo mesto obvešča vse porabnike pitne vode na območju naselij Družinska vas, Sela, Gradenje, Vinji Vrh, Bela Cerkev v občini Šmarješke Toplice, da zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju, ne bo pitne vode danes predvidoma od 8.00 do 14.00 ure. V času izvajanja del bo uporabnikom na voljo oskrba s cisterno.

Brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM).

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 15.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC in TP LISEC 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12.00 do 14.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRDINOVA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Štrit med 8.15 in 14.15 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Loče izvod proti Savi med 8. in 11. uro.

M. K.