Pomoč na domu vse bolj iskana, pa tudi dražja

6.4.2018 | 10:05

Simona Špes Šajn (na desni), zadaj Emilija Lukšič.

Škocjan - V občini pomoč na domu izvaja Dom starejših občanov Novo mesto in kot kažejo podatki, se število občanov ki potrebujejo takšno pomoč, povečuje.Tako pravi Simona Špes Šajn, vodja službe pomoči na domu v DSO Novo mesto.

Lani jih je bilo 14 takih občanov, kar je bistveno več od leta 2016, koristili pa so jo različno dolgo in različno število ur. Povprečna starost uporabnikov je bila 77 let, najstarejši je štel 87 let, najmlajša pa 65 let. Med uporabniki je bilo več žensk (9) kot moških (5). Decembra lani je pomoč na domu potrebovala pet škocjanskih občanov.

Škocjanski občinski svetniki, v sredini Martina Kralj.

Občinski proračun so doplačila za to storitev lani stala skoraj 26 tisoč evrov.

In kako bo letos? Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili višje cene efektivne ure - če je bila lani 21 evrov, bo po novem 22,29 evrov - od tega bo občinski proračun pokrival 14,09 evrov, kar pomeni 63,21 odstotkov, uporabnik pa 8,20 evrov oziroma 36,79 odstotkov. Cena efektivne ure za nedeljo znaša 26,777 evrov (lani 25,16 evrov), cena na praznik pa 27,67 evrov (26 evrov) .

Zakaj takšne cene - veljale bodo od 1. maja naprej - je na seji pojasnila Emilija Lukšič iz DSO. Svetniki so menili, da gre za velike številke in Martina Kralj je spraševala o racionalizaciji v podjetju. Lukšičeva je povedala, da so za visoke stroške, ki zahtevajo višje cene, najbolj krivi visoki stroški dela. Torej že večkrat slišana zgodba tudi iz vrtcev, šol in drugih javnih zavodov.

