V Zvezdnem mestu in Moskvi

6.4.2018 | 09:00

Centrifuga

Diplome je podelil pilot in dvakratni kozmonavt Šaripov

Novo mesto, Zvezdno mesto, Moskva - Devetošolci OŠ Center, ki obiskujemo krožek ruščine, smo v mesecu marcu odpotovali v Rusijo na šolanje v Zvezdno mesto, ki je izvir vesoljskih poletov s človeško posadko. Center za pripravo kozmonavtov "Jurija A. Gagarina" in družba "Prosto kosmos" (Enostavno vesolje) sta že petič v sodelovanju z Društvom Slovenija - Rusija in Skladom Toneta Pavčka prijazno sprejela mlade iz Slovenije. Šolanje je organiziral ter vodil poznavalec in popularizator kozmonavtike v Sloveniji, Vojko Kogej, avtor knjige Vesoljske pasti, spremljali pa sta nas Svetlana Kogej in naša učiteljica ruščine Danica Rangus.

V skupini je bilo 23 učencev in dijakov iz vse Slovenije. Bivali smo v sanatoriju kozmonavtov. Pouk je potekal večinoma v ruščini, s prevodom v slovenščino. Izvedeli smo marsikaj o zgodovini vesoljskih raziskav, spoznavali pionirje kozmonavtike, vesoljske ladje, orbitalne postaje, priprave kozmonavtov, skafandre, vesoljsko medicino, vesoljsko biologijo in se učili ruščino. Srečali smo se s kozmonavtoma, ki sta pripovedovala o življenju in delu v vesolju. Ogledali smo si prave simulatorje, centrifugo, natančne kopije vesoljskih postaj Mir in Mednarodne vesoljske postaje ter avion in kabinet prvega vesoljca Jurija Gagarina. Preizkusili smo se tudi na enem od psiholoških testov za preverjanje kandidatov za kozmonavte. Zelo zanimivo je bilo pilotiranje helikopterja, velikega potniškega letala in raketoplana na simulatorjih. Pridobili smo mnoga znanja tudi iz fizike, ruščine, zgodovine. Ob koncu šolanja smo prejeli diplome, ki nam jih je podelil dvakratni kozmonavt Saližan Šaripov. Ob večerih smo si ogledovali dokumentarne in igrane filme o kozmonavtih.

V Moskvi smo obiskali alejo kozmonavtov, hišo Sergeja Pavloviča Koroljova, sovjetskega raketnega inženirja ter konstruktorja letal, in muzej kozmonavtike. Zanimivi raketoplan Buran je razstavljen v velikem moskovskem parku. Ogledali smo si Kremelj, Rdeči trg, mnoge spomenike ter nakupovali v veleblagovnici Gum. Tam smo jedli najboljši sladoled, v gruzijski restavraciji pa najboljše kosilo.

Občudovali smo veličastne moskovske stavbe in se sprehodili po novem parku Zarjadje blizu Rdečega trga. Tam je "plavajoči most" nad reko Moskvo, ki ima 70-metrsko konzolo brez podpore. Most zdrži obremenitev 240 ton, kar pomeni 3 do 4 tisoč ljudi. Za varnost je povsod dobro poskrbljeno, kar smo doživeli ob več kontrolah.

Polni posebnih vedenj in znanj, nepozabnih doživetij ter bogatejši za nova prijateljstva smo se po šestih dneh srečno vrnili domov in sklenili, da bomo Moskvo zagotovo še obiskali.

Neža, Manca, Lana, Patrik in Etjan, 9. r.,

Osnovna šola Center Novo mesto,

foto: D. Rangus