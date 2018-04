Starejše učenke OŠ Trebnje v finalu državnega prvenstva v nogometu

6.4.2018 | 09:10

Trebnje - Naše učenke bodo letos branile lanski naslov državnih prvakinj, saj so v četrtek, 5. aprila, na turnirju v Komendi premagale vse tri šole in osvojile prvo mesto. Poleg naše šole so na polfinalnem turnirju sodelovale še: OŠ Komenda, OŠ Janka Modra in OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Najprej so se pomerile z domačinkami in jih brez težav premagale z 2 : 0. Najprej je zadela Ana Hostnik, v drugem polčasu pa še Manca Udovič. Domačinke pa si niso priigrale nobene priložnosti.

V drugi tekmi so se pomerile z OŠ dr. Franceta Prešerna. Že v prvem polčasu so pokazale, da so boljše od nasprotnic, saj so vodile že 2 : 0. Strelki sta bili Ema Erman in Ana Hostnik. V drugem polčasu je zadela še Lara Lobe in dokončno odločila srečanje.

Zadnja tekma je odločila, kdo bo napredoval v finale, saj je OŠ Janka Modra prav tako premagala obe šoli. Naše učenke so imele lažje delo, saj jih je v finale peljal že neodločen rezultat zaradi boljše gol razlike. A so tudi to tekmo odigrale na zmago. Že po štirih minutah so vodile 2 : 0 (Manca Udovič in Lara Lobe) in odločile srečanje. V drugem polčasu je zadela še enkrat Manca Udovič in potrdila prvo mesto.

Našo šolo so zastopale: Janja Kic, Lara Lobe, Zoja Redek, Ana Hostnik, Manca Udovič, Ema Erman, Tinkara Vrhovec in Lea Lončar. Vsem čestitamo za ta uspeh. V finalu, ki bo maja, jim želimo čim višjo uvrstitev.

Smiljan Pristavnik