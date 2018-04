Jubilej partnerstva z Langenhagnom priložnost za krepitev sodelovanja v turizmu

6.4.2018 | 11:30

Fotografija ob podpisu pogodbe, ki smo jo leta 1988 objavili v Dolenjskem listu.

Novo mesto - Letos v novomeški občini obeležujejo 30. obletnico podpisa sporazuma o partnerstvu med občino in nemškim mestom Langenhagen, ki sta ga 28. oktobra leta 1988 v Novem mestu podpisala tedanja županja Langenhagna Waltraud Krückeberg in predsednik Skupščine Občine Novo mesto Franci Šali. Obletnico partnerstva bodo skupaj s predstavniki Langenhagna obeležili z današnjo slovesnostjo, ki bo ob 20. uri v atriju Knjižnici Mirana Jarca, so sporočili iz mestne občine.

Novomeški župan Gregor Macedoni in župan Langenhagna Mirko Heuer bosta ob tej priložnosti podpisala sporazum o okrepljenem sodelovanju na področju turizma. Langenhagnen je namreč podprl pobudo Novomeščanov o vzajemni turistični promociji. Nemško mesto je tudi partner pri projektu »Twinning turizem«, ki ga je Mestna občina Novo mesto skupaj s svojimi drugimi partnerskimi mesti prijavila na razpis v okviru programa EU »Evropa za državljane« in katerega cilj je prek posebnih ponudb spodbuditi turistične obiske prebivalcev partnerskih mest.

V sklopu drevišnje prireditve bosta ravnateljica Osnovne šole Otočec Mateja Rožman in direktor Robert- Koch-Realschule Thomas Kelber podpisala tudi sporazum o sodelovanju med šolama, ki sicer poteka že več mesecev. Že junija bodo otoški učenci odpotovali na izmenjavo v Langenhagen, otroci iz Robert-Koch-Realschule pa jim bodo obisk vrnili septembra.

Župana obeh mest bosta odkrila tudi novo spominsko obeležje Združene Rastoče knjige pobratenih mest Novega mesta v Parku Rastoče knjige ob knjižnici. V okviru kulturnega programa bosta na prireditvi nastopila orkestra harmonik iz Langenhagna in Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, so zapisali v sporočilu za javnost.

Tridesetletno partnerstvo z Langenhagnom odlikuje bogata tradicija izmenjav na športnem, kulturnem, mladinskem, socialnem in drugih področjih, pri katerih so sodelovali številni občani obeh mest, ki so stkali tudi prijateljske vezi. Jutri ob 11. uri bo v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja potekala prireditev v spomin na pokojne soustvarjalce partnerstva med Novim mestom in Langenhagnom.

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad bo jutri ob 19. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine.

M. Ž.