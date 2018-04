Zdrsnilo mu je na brežini in padel pod tovornjak

6.4.2018 | 12:20

Včeraj nekaj po 14. uri se je v kraju Mavrlen zgodila prometna nesreča. Črnomaljski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 51-letni voznik tovornega vozila ob vožnji vzvratno trčil v 76-letnega pešca, kateremu je pred trkom zdrsnilo z brežine in je padel po vozišču. Huje poškodovanega pešca so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Iztočil gorivo

Na delovišču v Krškem je nekdo med sredo in četrtkom iz delovnega stroja iztočil ter ukradel okoli 200 litrov goriva.

Ukradel motor

V noči na četrtek je v Semiču neznanec z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal motorno kolo Suzuki DR650 brez registrskih tablic.

Ob nakit

V Podklancu na območju Črnomlja včeraj nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel nakit. Lastnico je oškodoval za 400 evrov.

Dobili so ga

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj zjutraj v Rigoncah izsledili in prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

Ukradi gorilnik

V Grosupljem so vlomili v vikend in odnesli plinski gorilnik, lastnika pa oškodovali za okoli 300 evrov

