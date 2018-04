Dan za spremembe pri družini Rajk

6.4.2018 | 17:00

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto, Podhosta - Velika vseslovenska prostovoljska akcija v organizaciji Slovenske filantropije že devetič povezuje številne akterje po celi Sloveniji. Prostovoljske akcije bodo potekale jutri, rdeča nit je povezovanje skupnosti. Akcije so napovedane v 77 krajih, prijavljenih je 137 akcij, po vsej državi bo na ta dan aktivnih več kot 500 organizacij in več kot 12.000 prostovoljcev. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo Dan za spremembe vključilo v akcijo Pomagajmo družini Rajk, je sporočila sekretarka Barbara Ozimek.

Prostovoljci Rdečega križa bodo očistili in pripravili teren za postavitev nadomestnih bivalnih enot na dvorišču Rajkove hiše pred začetkom obnove njihovega doma. V sobotno akcijo se bo vključila tudi Komunala Novo mesto, ki bo pomagala pri sortiranju in odvozu odpadkov, je navedla in dodala, da z letošnjo prostovoljsko akcijo želijo pokazati, da s solidarnostjo in sodelovanjem v enem dnevu lahko naredimo vidno spremembo.

M. Ž.