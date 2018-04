Med najbolj cenjenimi zdravniki tudi Martina Bučar iz ZD Novo mesto

6.4.2018 | 20:00

Martina Bučar (Foto: Grega Žunič)

Ljubljana, Novo mesto - S slavnostno podelitvijo priznanj je včeraj revija Viva zaključila 22. akcijo Moj zdravnik. Največ glasov in s tem naziv Moja zdravnica 2018 je prejela ginekologinja in porodničarka Maja Lampelj iz UKC Maribor, naziv Moja ginekologinja pa je šel v roke Martine Bučar iz Zdravstvenega doma Novo mesto, so sporočili organizatorji.

Ostali prejemniki priznanj so še: Ljubica Kolander Bizjak iz Zdravstvenega doma Koper (Moja družinska zdravnica), Irena Cetin-Lovšin iz bolnišnice Izola (Moja pediatrinja), Simona Borštnar iz Onkološkega inštituta Ljubljana (Moja onkologinja), Matej Leskošek, ki pod okriljem ZD Vrhnika dela v OŠ Vrhnika (Moj zobozdravnik).

MOJA GINEKOLOGINJA 2018

"Le dober človek je lahko dober zdravnik, so vedno govorili moji učitelji in mentorji," pravi ginekologinja Martina Bučar iz novomeškega zdravstvenega doma. Stavek, ki ga je slišala od dr. Šribarja kot bodoča maturantka, da lahko zdravnik postane tisti, ki je sposoben pomagati tudi svojemu najhujšemu sovražniku, jo je močno zaznamoval.

"V mojih očeh imava s pacientko enakovreden partnerski odnos, ki je lahko dober le, če sta obe strani iskreni, pošteni in si zaupata," pravi Martina Bučar.

Ko za seboj zapre vrata ambulante, čas najraje preživlja z družino, ki je njeno skrivno varno zatočišče. Velikokrat se sama sprehaja ob Krki in takrat se najbolj umiri. Uživa v glasbi, všeč so ji vse zvrsti. Od leta 1997 vodi dispanzer za ženske v zdravstvenem domu Novo mesto, ki je eden večjih dispanzerjev v Sloveniji, kjer skrbi za 6.000 žensk. Čeprav ambulantni ginekologi pogosto slišijo, da se ukvarjajo z zdravimi ženskami, pa je izjemno ponosna, da se Slovenija prav zaradi dobre preventive pri umrljivosti žensk uvršča v sam svetovni vrh. "To me izpolnjuje kot zdravnico, kot človeka in kot žensko," dodaja Moja ginekologinja 2018.

J. A.

