Obnavljajo Bizeljsko cesto

6.4.2018 | 15:15

Odstranjujejo vrhnji sloj ceste in pločnika. (Foto: M. L.)

Ob tovornjaku na gradbišču (Foto: M. L.)

Med gradnjo velja v tem delu mesta drugačen prometni režim. (Foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah obnavljajo Bizeljsko cesto, potem ko je župan Ivan Molan v Brežicah nedavno podpisal pogodbo z direktorico sevniškega podjetja Rafael Marijo Možina in direktorjem podjetja KOP Brežice Dejanom Bibičem.

Bizeljska cesta je glavna mestna vpadnico, nanjo se navezujejo številne ulice iz bližnjih stanovanjskih naselij, na tem prostoru je tudi precej pešcev, zato ima ta cesta pomembno vlogo v življenju mesta.

Dela izvajajo od krožnega križišča Trdinove, Bizeljske in Maistrove ulice do križišča z ulico Stare pravde v dolžini približno 500 metrov in od križišča z ulico Stare pravde približno 40 metrov proti Cesti prvih borcev.

Zaradi gradnje, ki naj bi trajala dobre štiri mesece, so v tem delu mesta začasno spremenili prometni red, zato je župan Ivan Molan zaprosil občane za razumevanje. Priporočilo o takem sodelovanju z izvajalci so občani sprejeli strpno, smo preverili ob gradbišču.

M. L.

Galerija