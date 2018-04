FOTO: Skupaj za lepša igrišča: vzgojiteljice, malčki, zavarovalničarji…

6.4.2018 | 13:20

Danes je bilo na igrišču Metke še bolj pestro kot ostale dni.

Vzgojitelj Srečko je otroke učil veščine montiranja, za njim zvočna oz. glasbena ograja - nekaj odsluženih loncev in žlice so bili v hipu "hit".

Zavarovalnica Sava v akciji: višje so zaposlene urejale cvetlične gradice, nižje so zaposleni pometali dovoz in parkirišče.

Otroci so prosto izbirali med igro in "delom", a malica na prostem je teknila vsem.

Novo mesto - »V novomeškem vrtcu Pedenjped tradicionalno, zdaj že šesto leto čistimo okolico in vrtove vseh organizacijskih enot našega vrtca, ki jih ni malo. Zaposlena imamo le dva tehničnega delavca, tako da nam takšne akcije koristijo. K sodelovanju povabimo tudi zunanje izvajalce, vsako leto se denimo odzove zavarovalnica, ki nam nameni nekaj donatorskih sredstev, pripeljejo drevesnice in cvetje na primer, odzovejo pa se tudi s svojo delovno silo. Pri nas jih je danes po različnih enotah okoli 30, odzvali so se tudi iz novomeške občinske uprave, pa seveda vsi naši zaposleni, tudi iz uprave,« je danes na igrišču vrtca Metka na Marofu opisovala dogajanje ravnateljica vrtca Pedenjped Novo mesto Meta Potočnik.

Zaposleni v tem vrtcu so skupaj s zaposlenimi iz sosednje Zavarovalnice Sava danes pometali parkirišča, otroci so z otroškimi grabljami in samokolnicami pobirali listje, nekaj jih je sodelovalo pri postavitvi »zvočne« ograje skupaj z vzgojitelji. Veliko dela in za otroke predvsem veliko igre, na koncu pa zaslužena malica za vse ob lepem pomladnem soncu.

Tak dan ni minil zgolj na Metkinem igrišču, ampak tudi v ostalih enotah, saj po besedah ravnateljice želijo malčkom tudi z zgledom pokazati, da je treba zavihati rokave in da nas vzajemnost povezuje: »Na igrišču Metke so se tukajšnji strokovni delavci in delavke odločili, ker so res glasbeno nadarjeni, da postavijo glasbeno ograjo in otroci so že navdušeni. Na igrišču Ostržka pripravljamo novo veliko čutno pot s pomočjo naših hišnikov, v Vidku pa prvič sadimo cvetje.«

Kot je znano, je gradnja Vidka zamujala, otroci so se vanj vselili z januarjem, a objekt je nekaj časa deloval brez uporabnega dovoljenja, saj zunanjost še ni bila dokončana. Potočnikova je danes povedala, da ima Videk zdaj tudi uporabno dovoljenje in vso dokumentacijo, da čakajo še na zunanja igrala in v tem mesecu dokončanje parkirišč, sicer pa veliko slavnostno otvoritev prirejajo konec maja, poimenovali so jo Pedenjped piše novo ime.

»Vsaj kakšen dan zapustimo pisarne«

»Vsako leto si vzamemo en dan za družbeno koristno delo, ne le Zavarovalnica Sava, ampak celotna Sava Re skupina, tako v Sloveniji kot po drugih državah. Med delovnim časom naši zaposleni ta dan pomagajo drugim, in moram reči, da se vsi odlično počutimo, da vsaj kakšen dan zapustimo pisarne, naše pomoči pa so zelo veseli gostitelji, ki se nam zahvaljujejo,« je med pometanjem dovozne poti pred Metko povedal namestnik predsednika uprave Zavarovalnice Sava Primož Močivnik. Poleg njega je okolico tega vrtca urejalo še 12 sodelavcev in sodelavk, ostali so bili v drugih enotah vrtca, ena skupina se je odpravila v Dom starejših občanov Novo mesto, druga v novomeški VDC itd. »Razpršeni smo po celem Novem mestu. Zavarovalnica Sava sicer zaposluje 1200 ljudi, skoraj vsi smo danes na takšnih akcijah,« je še dodal Močivnik in nadaljeval s pometanjem.

Tekst in foto: M. Martinović

