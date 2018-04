Vlada proti predlogu za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm

Diplome sta prvim diplomantom Visoke šole za upravljanje podeželja Novo mesto januarja letos podelila predsednik države Borut Pahor in dekan Jože Podgoršek. (Foto: M. Ž., arhiv DL))

Ljubljana, Novo mesto - Vlada je na včerajšnji seji nasprotovala predlogu Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki sta ga državnemu zboru predložila poslanca SDS Tomaž Lisec in Anja Bah Žibert.

Tovrstne študijske vsebine so obširno zagotovljene znotraj javne mreže oziroma dveh javnih univerz, zato ni potrebe po ustanovitvi novega zavoda, so zapisali v sporočilu za javnost.

Dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto Jože Podgoršek je za Dolenjski list povedal, da ga odločitev ni presenetila in da jo je pričakoval. »Če bi vlada predlog podprla, bi ga lahko sama na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vložila pred mesecem dni. Ker pa smo po pogovorih videli, da resorno ministrstvo predloga ne podpira, smo ga vložili preko poslancev SDS. O pobudi za ustanovitev samostojnega visokošolskega zavoda, ki bi nam omogočila sistemsko financiranje in našim študentom brezplačno šolanje, smo se pogovarjali tudi s strankama SD in Desus ter dobili načelno podporo, prav tako tudi kmetijskega ministra Dejana Židana in državne sekretarke na kmetijskem ministrstvu Tanje Strniša,« je pojasnil Podgoršek in dodal, da ne glede na odločitev vlade, postopek teče dalje.

Predlog je bil, kot je dejal, vložen pravočasno, da bi ga državni zbor obravnaval na redni aprilski seji, a je potem odstopil predsednik vlade Miro Cerar. »Pričakujemo, da bodo o predlogu v državnem zboru razpravljali na eni od izrednih sej, vendar potrditve nimamo. Kakorkoli že, na koncu bo o tem odločal državni zbor,« je še dejal Jože Podgoršek.

M. Ž.