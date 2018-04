Z avtom obvisel na vejevju

7.4.2018 | 07:35

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 18.53 je v kraju Malo Lešče v občini Metlika voznik osebnega vozila zapeljal s ceste na brežino in obvisel na vejevju. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vrvno tehniko in uporabo škripca potegnili vozilo nazaj na cestišče ter pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Popolna zapora do jutri do 17. ure

KOP Brežice d.d. obvešča o popolni zapori lokalne ceste LC 024121 Dvorce - Žejno skozi naselje Cerina zaradi rekonstrukcije. Zapora bo izvedena od danes od 7. ure do jutri do 17. ure. Dela v primeru slabega vremena odpadejo.

L. M.