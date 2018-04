Očistili so drevje ob cestah, zdaj veliko bolj varno

Drevje zdaj ne ovira več prometne varnosti.

Škocjan - Na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvo (MIR), ki deluje v občinah Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki so ponosni na uspešno preventivno akcijo čiščenja drevja ob občinskih cestah v škocjanski občini.

Nataša Rajak

Kot pravi vodja MIR-a Nataša Rajak, je bilo veliko prijav zaradi razrasle vegetacije, ki je za voznike predstavljala nevarnost, zlasti v ovinkih ali ozkih cestah. Najbolj problematična sta bila odseka Škocjan - Telče in Orešje - Dobruška vas. Želeli so hitro nekaj narediti za večjo varnost. Po besedah Rajakove bi morali uvesti 27 postopkov inšpekcijskega nadzora, kar pomeni ukrepati zoper 27 lastnikov zemljišč gozdov, s katerih se je drevje ali grmičevje razraščalo proti cesti in oviralo promet, kar bi bilo dolgotrajno.

Na akcijo je prišel tudi škocjanski župan Jože Kapler.

Zato so raje ubrali drugo pot ter organizirali dve akciji sečnje dreves pod naslovom Skupaj zagotovimo varno uporabo občinskih cest, kjer so sodelovali še mnogi drugi. Občina Škocjan je pripravila in izdala dovoljenje za zaporo občinskih cest, logar Matjaž Cizelj je izdal odločbo za dovoljenje sečnje odkazanih dreves, zaporo cest so nadzorovali gasilci PGD Škocjan ter redarska služba, lastniki zemljišč pa so poskrbeli za sečnjo spornih dreves. S ceste so hitro odmikali hlode, občinski delavec pa je poskrbel, da je bila cesta na koncu zgledno pospravljena. Sicer bi vse to morali narediti lastniki sami.

»Res hvala vsem, tudi Policijski postaji Šentjernej, za odlično sodelovanje. Gre za vzorčen primer, kako se da s skupnimi močmi veliko postoriti. Oba odseka sta sedaj čista in varna,« je dejala Rajakova. Pohvale je slišati tudi od ljudi, tako da bodo s podobnimi akcijami kot lani verjetno nadaljevali še po drugih občinah, če bodo seveda takšne potrebe. Prednostno bodo na vrsti odseki, kjer vozijo avtobusi.

Škocjanski občinski svetnik Slavko Pungeršič je že povedal za nov kritičen odsek pri Vejerju, na cesti od Bučke proti Raki. So pa krajani sami s čiščenjem zaraslega drevja ob občinski cesti pred časom že poskrbeli v Zloganjah, kar je gotovo pohvalno.

L. Markelj, foto: L. M., MIR

