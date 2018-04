Nedelja bo v znamenju košarke

7.4.2018 | 16:30

Novo mesto - Novo mesto je zajela košarkarska evforija. Zato gredo zasluge košarkarjem Krke, ki so postali prvaki 2. divizije regionalne Lige ABA. Košarkarski teden pa še ni končan. Novo mesto bo jutri gostilo finalni turnir ob koncu že 10. jubilejne sezone košarkarske lige na vozičkih NLB Wheel. Tekmovanje, ki bo potekalo od dopoldneva do poznega večera, organizira Zveza paraplegikov Slovenije, vodi pa ga Gregor Gračner.

Ob 11.30 se bo v dvorani Marof začel Finalni turnir regionalne košarkarske lige na vozičkih NLB Wheel. Sedem ekip se bo merilo za končno razvrstitev od 1. do 7. mesta, na delu pa bodo najboljši košarkarji na čelu z dolenjskim asom Milanom Slapničarjem, ki prihaja v Novo mesto z italijansko ekipo.

Liga je v predtekmovanje potekala v dveh skupinah. V skupini A so nastopali KKI Zagreb, ekipa ZŠIS-POK, KIK Una Sana in KKI Vrbas; v skupini B Castelvecchio (v ekipi so tudi trije slovenski košarkarji Gregor Gračner, Haris Kuduzović, Milan Slapničar), RBB Flinkstones in KIK Zmaj. V ligi so svoje mesto v ligi našli klubi iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in BiH. Prav slednji, klubi iz Bosne in Hercegovine, so absolutni vladarji tekmovanja, saj so osvojili vseh dosedanjih devet lovorik.

Postati najboljša na tem delu Evrope

„V nedeljo se bo v Novem mestu zaključila 10. jubilejna sezona NLB Wheel, ki jo je vsa ta leta podpiral generalni sponzor banka NLB d.d. Skozi celotno sezono so je sedem ekip iz petih držav pomerile v dveh skupinah. Tekme so bile zelo izenačene – še posebej v skupini B, kjer se do zadnjega kroga ni vedelo, kdo bo finalist.

V nedeljo se bodo ekipe borile za končno uvrstitev. To je za ekipe najmočnejše, kvalitetno tekmovanje in zato si vsi posledično želijo čim boljši rezultat. Verjamem, da nas bo še naprej podpiral generalni sponzor lige in tako bomo lahko nadaljevali delo, ki smo si ga zastavili že na začetku, ustvariti kvalitetno športno klimo v košarki na vozičkih v jugovzhodnem delu Evrope,“ je pred turnirjem razmišljal Gregor Gračner.



Test za EP

„V tekmi za 5. mesto pričakujemo, da bo naš nasprotnik ekipa RBB Flinksotnes Graz. Avstrijska ekipa igra zelo agresivno in za naše prostore atipično obrambo, v fazi napada, pa imajo kar nekaj dobrih strelcev z razdalje. Kljub temu, da v zadnjem času praktično nismo trenirali, pričakujem, da bodo moji fantje prikazali pravi obraz. Vsekakor pa bo ta tekma dober preizkus sposobnosti, za vse igralce, ki bodo iz te ekipe vpoklicani v reprezentanco, katero junija čaka nastop na Evropskem prvenstvu v Belgiji,“ pa pred sklepnim dejanjem v regiji razmišlja Žiga Kobaševič, ki vodi slovensko ekipo ZŠIS-POK.

Tekmovanje s svojo družbeno odgovorno držo podpira generalni sponzor banka NLB d.d., ki bo tudi tokrat na finalnem turnirju podelila dva športna invalidska vozička. Zbrane ekipe bo v imenu generalnega sponzorja pozdravila Simona Bregar, vodja novomeške poslovne enote NLB d.d.. Svoj pečat dogodku bosta dodala tudi gosta – zbrane bosta ob zaključku prireditve nagovorila legendi slovenske košarke aktualni trener Krke Simon Petrov in športni direktor kluba Žoltasti troti Matjaž Smodiš.

Vrstni red po predtekmovanju:



skupina A:

Castelvecchio 10, KIK Zmaj 9, RBB Flinkstones 8



skupina B:

KKI Vrbas 12, KIK Una Sana 10, ZŠIS-POK 7, KKI Zagreb



Finalni turnir Košarkarske lige na vozičkih NLB Wheel, 8.4.



kvalifikacijska tekma za 5. mesto:

KKI Zagreb – RBB Flinkstones (11.30)



tekma za 5. mesto:

zmagovalec kvalifikacijske tekme za 5. mesto – ZŠIS-POK (13.15)

tekma za 3. mesto:

KIK Una Sana – KIK Zmaj (15.00)



tekma za 1. mesto:

KKI Vrbas – Castelvecchio (16.45)

ALL STARS REKREACIJSKE LIGE 2018

Ko bodo košarkarji na vozičkih sklenili igro, se bodo ogreli najboljši rekreativni igralci, ki se bodo od 18.30 dalje pomerili na revialni tekmi All stars Rekreacijske lige 2018. Selektorja ekip sta Simon Petrov in Matjaž Smodiš, ki bosta pred tem pozdravila in nagovorila tudi najboljše košarkarje na vozičkih.

Zavod Novo mesto je glavni organizator, voditeljske niti pa ima v rokah Matjaž Kuzma, ki je po lanski premierni izvedbi in dobri ter pozitivni izkušnji odločen, da naredi letos še korak naprej. Poleg izvrstne košarke bo poskrbljeno tudi za bogat spremljevalni program.

Smodiš: »Želim zmago«

Tudi letos organizatorji ostajajo zvesti super preizkušeni formuli. Selektorja ekip bosta Simon Petrov in Matjaž Smodiš. IN kaj pravita?

„Željan sem zmage! Definitivno! Gremo na zmago,“ se druge izvedbe tekme zvezd novomeške rekreativne košarke veseli Matjaž Smodiš. „Verjamem, da bo letos še bolj zanimivo. Lani je bilo vse skupaj testiranje vsega in preverjanje, kako bo vse skupaj izpadlo. Mislim, da so se organizatorji veliko naučili, tudi igralci razumejo, zakaj gre, vsi so korektni. Obeta se nam še zanimivejše in do konca tekme naelektreno srečanje. Pričakujem, da bo tekma tudi dobro obiskana. Tale nedeljski termin nam kar ustreza, da se nekam daš, da greš v dvorano in da ne čakaš na ponedeljek,“ dodaja Smodiš, ki mu bosta pri vodenju ekipe pomagala Luka Mittag in Sašo Rozenberger; Petrov pa se bo zanesel na dvojec asistentov Jaka Eržek&Alen Čustič.



„Gre za izvrstno počastitev košarkarske rekreativne skupnosti, ki že toliko let igra v Novem mestu. To bo pravi dogodek, ki ga bo vnovič z izjemnim entuzijazmom pripravil Matjaž Kuzma, pomagata pa spet Simon Petrov in Matjaž Smodiš,“ je nad nedeljskim spektaklom navdušen Matej Venta, nekdanji igralec Krke, danes pa uspešen poslovnež.

Spletno glasovanje

V maniri velikih tekem zvezd so tudi to pot organizatorji pripravili spletno glasovanje, kjer lahko izberete prvi peterki ekip. Spletno glasovanje se bo končalo danes. Dosegljivo je spletni povezavi: http://anketa.as-nm.si/

