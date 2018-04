Cene vrtca Sonček višje, za nekatere pa tudi nižje

7.4.2018 | 11:25

Šmarjeta - V OŠ Šmarjeta, v okviru katere deluje Vrtec Sonček, so na željo občinskih svetnikov nedavno preverili ekonomske cene vrtca. Preračun je pokazal določena odstopanja.

Veljavna cena za 1. starostno obdobje (od 1. do 3. leta starosti) je 460,38 evrov, nova pa za 2,8 evrov nižja, kar pomeni 475,58 evrov; za 2. starostno obdobje (od 4. do 6. leta) pa je preračunana cena višja od dosedanje in sicer za 7,37 evrov, kar pomeni, da znaša 348,98 evrov. Nove cene so na zadnji občinski seji svetniki potrdili (9 jih je glasovalo za) , čeprav jim to ni bilo najbolj prav.

Tone Bobič se je na primer spraševal, ali je res potrebno, da spet vznemirjajo starše - trenutne cene veljajo od oktobra lani, saj bodo cene vrtca letos še prišle na dnevni red. S 1. decembrom se namreč obetajo spremembe zaradi napredovanj v nove plačne razrede, že tako pa so po besedah ravnateljice OŠ Šmarjeta Nevenke Lahne močan dejavnik višjih cen stroški dela, manj materialni stroški. 80 odstotek celotnih stroškov predstavljajo plače, povedala pa je še, da je tudi starostna struktura zaposlenih v njihovem zavodu vse višja, z leti službe se višajo nazivi in veliko zaposlenih je v najvišjih plačnih razredih. Plače pa morajo seveda izplačevati po zakonu. Le štirje vrtci v bližnji okolici imajo v 1. starostnem obdobju nižje cene, v drugem pa je več cenejših, a kot je poudarila, je primerjava težka.

Županja Bernardka Krnc je poudarila, da mora občina zagotavljati vse za predšolsko vzgojo, če je razkorak v ceni prevelik, gre pač več iz občinskega proračuna. Direktor občinske uprave Tomaž Ramovš je dodal, da ne gre pozabiti investicije občine v vrtec in v šolo, s katerimi so tudi znižali strošek energentov in materialnih stroškov, pri plačah pa ne morejo storiti nič.

Vrtec Sonček je sedaj poln, obiskuje ga 185 otrok, po besedah Lahnetove so vsi oddelki zapolnjeni do fleksibilnega normativa, kako bo za naprej, bo pokazal letošnji vpis.

