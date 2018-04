Pogrešano mladoletno Ajlo Dizdarević že našli

7.4.2018 | 10:00

Ajla Dizdarević

Ljubljana - Policijska uprava Ljubljana je 5. aprila v poznih večernih urah prejela prijavo o pogrešanju mladoletne, 14-letne Ajle Dizdarević iz Ljubljane.

Ajla je tega dne prostovoljno odšla od doma in se ni vrnila. Imenovana je že samovoljno odšla od doma v začetku meseca marca in bila nato najdena na območju Ljubljane. Do sedaj policistom Ajle ni uspelo izslediti.

Ajla je visoka okoli 165 cm, suhe postave, svetlih dolgih las, segajočih čez ramena, oblečena je bila črno bundo s kapuco, na kateri je krzno in v črne oprijete hlače. Obute je imela športne copate, črne barve, pri sebi ima manjši črni nahrbtnik z napisom Adidas

Policijska uprava naproša vse, ki bi imeli informacije o pogrešani osebi, da to sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 ali pokličejo na Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko 01/589-60-00.

Kot so sporočili nekaj ur po zaprosilu te objave, so pogrešano že našli in jo predali staršem.

L. M.