Gladino Save bodo dvigovali do prihodnje sobote

7.4.2018 | 19:00

HE Krško. (Foto: A. K., arhiv DL)

Brežice,Krško - Gladino savskega akumulacijskega bazena hidroelektrarne (HE) Brežice, ki zaradi testiranja jezovne zgradbe gorvodne Nuklearne elektrarne Krško (Nek) od začetka meseca niha, najnižje pa so jo spustili za 4,5 metra, bodo v prihodnjih dneh vrnili na ustaljeno raven. Savsko gladino naj bi začeli dvigovati v torek in ustaljeno gladino dosegli v soboto.

Brežiška družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) je zaradi nihanja savske gladine občane in druge deležnike podobno kot ob začetku omenjenega testiranja opozorila, naj bodo zaradi znižane gladine akumulacijskega bazena, nihanja savskega pretoka in vnovičnega dviga vodne gladine ob Savi v navedenem obdobju posebej previdni in pozorni.

Kot poroča STA, naj bodo previdni do predvidoma prihodnje sobote, 14. aprila, predvsem na območju vodne akumulacije HE Brežice, posledično pa tudi v nižjem savskem toku dolvodno od brežiške jezovne zgradbe, so še zapisali v HESS.

V krški nuklearki sicer te dni poteka približno enomesečni redni remont po 29. gorivnem ciklu, ki ga nameravajo končati predvidoma konec meseca.

L. M.