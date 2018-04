Na šmarješki salamijadi slavila Matjaž Peterlin in Kmetija Škrbina

7.4.2018 | 13:05

Najboljši salamarji 21. šmarješke salamijade na razglasitvi rezultatov.

Šmarjeta - Sinoči je v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta, ki ga vodi Jože Bovhan, in njihove salamarske sekcije v gostilni Pri dediju potekala že tradicionalna, 21. šmarješka salamijada.

Poskrbljeno je bilo tudi za zabavo.

Odziv je bil tudi tokrat dober, saj je s svojimi suhomesnatimi izdelki sodelovalo kar 36 salamarjev. Ocenjevalna komisija v sestavi: Drago Košak - predsednik ter člani Rok Kotar, Milan Vrščaj, Franc Luzar, Damjan Matko in Andrej Košak, je imela težko delo, ko so salame okušali in jih točkovali že prej, na Turistični kmetiji Škrbina. Sinoči pa je sledila slavnostna razglasitev rezultatov, ki se jo je udeležila tudi šmarješka županja Bernardka Krnc.

Absolutno najboljša salamarja, oba iz šmarješke doline: Matjaž Peterlin in Alojz Škrbina, seveda s šampanjcem v rokah.

Najboljšo salamo z enako oceno (52,9) sta prejela Matjaž Peterlin iz Bele Cerkve in Kmetija Škrbina z Vinice, sledijo pa: Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča (52), Milan Janežič iz Škocjana (51,7), Karel Udovč iz Velikih Poljan (51,1), Zvone Es (50,9), Tomaž Habinc (50,8), Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca (49,8), Boris Dvornik iz Šmarjete (49,6); Janez Lenart iz Tomažje vasi (49,5), Milan Daničič iz Kompolja in Davor Lužar iz Gorenje vasi (oba enako oceno 49,3) itd.

Nocoj ob 19. uri bo - ravno tako v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta in ravno tako v Gostišču Pri dediju - sledil drug družaben dogodek in sicer razglasitev rezultatov 22. šmarješke cvičkarije. Prireditev je zelo obiskana, saj so šmarješki vinogradniki po doseženih rezultatih na Tednu cvička eno najuspešnejših društev na Dolenjskem in računajo, da bo tudi letos podobno.

L. Markelj, foto: Katja Udovč

