Dobrodelno kolesarjenje za dvojčka Emo in Anžeta

7.4.2018 | 14:30

V Trebnjem so letos pripravili že osmo dobrodelno kolesarjenje.

Ob 11. uri dopoldan se je na 25 kilometrov krožno traso podala skupina okoli osemdesetih kolesarjev.

Nekateri so pedala vrteli z rokami.

Trebnje - Športno društvo Ad-venture in Kolesarsko društvo Gorenje Ponikve danes v Trebnjem organizirata že osmo dobrodelno kolesarjenje. Izkupiček od zbranih prostovoljnih prispevkov vsako leto namenijo socialno ogroženim, gibalno oviranim ali kako drugače zdravstveno prizadetim občanom. Po besedah enega od organizatorjev dobrodelne akcije Alekseja Dolinška bodo letos vse prostovoljne prispevke namenili Emi in Anžetu, 4-letnima dvojčkoma iz okolice Trebnjega, ki sta se rodila s cerebralno paralizo.

»Običajno vsako leto zberemo kar lepo vsoto denarja, okoli 2.000 evrov, in mislim, da bo tudi letos tako, saj je zelo lepo vreme,« je danes dopoldan dejal Dolinšek. Najbolj zagreti so bili na startu že ob sedmi uri zjutraj, ko so začeli z 12-urnim dobrodelnim kolesarjenjem. »Redki posamezniki vozijo 12 ur, večina kolesarjev pa prevozi en ali dva kroga,« še dodaja Dolinšek.

Ob 11. uri se je na trgu v Trebnjem zbralo okoli 80 kolesarjev, ki so se nato skupaj podali na 25 kilometrov dolgo krožno traso. Kot pravijo prireditelji je zelo razgibana in primerna za vsakogar. Dobrodelnega kolesarjenja so se udeležili kolesarji iz vse Slovenije, prireditelji pa se nadejajo, da se bodo številni rekreativci tudi popoldan opogumili in odpeljali kakšen krog. Bržkone je to ena dobra vrsta rekreacije, še dodajajo.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija