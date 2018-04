Poškodovanega traktorista s helikopterjem v Ljubljano

7.4.2018 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.36 se je v Višnjah pri Ambrusu v občini Ivančna Gorica pri delu s traktorjem poškodoval občan. Gasilci PGD Ambrus so pomagali reševalcem ZD Ivančna Gorica pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do helikopterja Slovenske vojske, s katerim je bil v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljan v UKC Ljubljana. Gasilci so tudi zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Nesreča na avtocesti pred izvozom Drnovo

Danes popoldne ob 17.35 se je na dolenjski avtocesti pri Krškem zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil in sicer pred izvozom Drnovo iz smeri Čatež.

Zagorela trava in podrast

Včeraj zvečer ob 19.13 sta na rudniških sipinah v Kočevju zagoreli trava in podrast. Požar na šestih lokacijah, skupne površne okoli 1500 kvadratnih metrov, so pogasili gsilci PGD Kočevje in PGD Šalka vas.

L. M.