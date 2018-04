Primož Kozmus v Brestanici razstavil svoja odličja

8.4.2018 | 09:00

Primož Kozmus (Foto: arhiv DL)

Brestanica - Najboljši slovenski atlet vseh časov Primož Kozmus je na gradu Rajhenburg v Brestanici odprl povsem prenovljeno stalno razstavo svojih najpomembnejših odličij, ki so jih na ogled javnosti postavili že konec leta 2015. Hkrati so na gradu odprli tudi novo recepcijo in trgovino.

Grad Rajhenburg, ki stoji nad sotočjem rek Brestanice in Save, že od začetka decembra 2015 v svojih sobanah hrani Kozmusovo olimpijsko zlato in srebro, trojček medalj vseh treh žlahtnosti s svetovnih prvenstev ter najpomembnejša odlikovanja nekdanjega odličnega metalca kladiva.

Kustosinja razstave Helena Rožman je pojasnila, da niso na ogled le odličja, kot doslej, ampak so skušali hkrati v besedi in sliki ter na filmu razkriti skrivnosti njegove discipline in dobiti globlji vpogled v njegovo športno pot.

Tako so že na voljo posnetki Kozmusovih nastopov na treh SP v Osaki, Berlinu in Daeguju, kjer je stopil na zmagovalne stopničke, zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju dovoljenj za javno predvajanje pa sta ekrana, ki bosta prikazala tekmi na obeh olimpijskih igrah, kjer je osvojil odličji, še prazna.

Eden najboljših slovenskih športnikov je v Viteški dvorani gradu v Brežice 23. oktobra 2015 uradno sklenil svojo bogato športno pot. Po njej aktivno deluje v svojem lokalnem okolju, kjer z vzpostavitvijo Atletskega centra za mete na Senovem, delovanjem Hostla Kozmus in organizacijo letnega brežiškega teka uspešno povezuje svoje športno ime s športno in turistično ponudbo rodnega Posavja.

O ŠPORTNI POTI

Sedaj trenira Barbaro Špiler, slovensko rekorderko v metu kladiva, v drugih vlogah v atletiki pa se še ni znašel. "Imel sem urejen sistem dela med kariero in kar težko je početi nekaj, ko se moraš boriti za najosnovnejše stvari," je za STA izpostavil Kozmus.

"Najbolj sem ponosen na olimpijsko zlato iz Pekinga, Sydney 2000 pa so moje najlepše olimpijske igre, vesel sem bil že, da sem se nanje uvrstil. Tam sem bil brez trenerja, končal pri 68 m in z 38. mestom v kvalifikacijah. Ostali olimpijski nastopi so bili podrejeni izidu in olimpijsko vzdušje, ki sem ga občutil na svojih prvih OI, niso bili nikoli več tako pristni," je ob odprtju razstave nanizal Kozmus.

Povedal je, da je bilo leto 2009 njegovo najtežje na športni poti. "Poškodbe so se vrstile, tudi zasičenost, a sem se s SP v Berlinu vrnil z zmago. Nato sem prekinil kariero. Tedaj sem sicer menil, da sem sploh končal športno pot. Vedno več sem si želel, nikoli ni bilo dovolj, a bil sem svetovni in olimpijski prvak. Na robu tridesetega leta sem bil, osvojil sem že vse, kar je bilo možno, vedel pa sem, da je svetovni rekord, ki sem ga načrtoval, predaleč."

Kozmus je državni rekord, 82,58 m, dosegel 2. septembra 2009 v Celju, Rus Jurij Sedih pa je svetovi rekord, 86,74 m, postavil leta 1986. Po prekinitvi se je na tekmovališča spet vrnil leta 2011. "Znal sem metati kladivo, želel sem kaj drugega, a se nisem takoj znašel. Meseci so bežali, nisem vedel, kam bi se dal ... Ko sem leta 2010 gledal EP po televiziji, pa sem se odločil, da ponovno primem kladivo v roke. Nato sem bil leta 2013 najbolje pripravljen v vsej karieri. "A sem naredil neumnost na treningu; 150 kg sem dvigoval, stopal na mizico in iz nje ter si ob sestopu zvil gleženj. Na SP v Moskvi sem nato zasedel četrto mesto in za nekaj centimetrov zgrešil zmagovalne stopničke," pripoveduje Kozmus.

Le na evropskih prvenstvih ni osvojil odličja, izmed treh nastopov je bil najvišje, šesti, leta 2014 v Zürichu. "Avgusta 2015 sem bil na morju, v Medulinu, dvigal sem 110 kilogramov in me je znova zabolelo v hrbtu, kot že velikokrat prej. A tedaj sem vedel, da telo ne zmore več takih obremenitev. Da je napočil čas za nov začetek," je zaključek svoje športne poti orisal Kozmus.

