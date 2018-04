Krka na domačem terenu pošteno premagala Ilirijo

8.4.2018 | 07:50

Ilustrativna fotografija (Foto R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Včeraj so bile na sporedu tri tekme šestega kola Lige Nova KBM za prvaka. Krka je zanesljivo premagala Ilirijo, Petrol Olimpija je proti Rogaški zabeležila peto zmago v Ligi za prvaka. Helios je pred domačimi navijači ugnal Šenčur. Danes bo še srečanje med Sixt Primorsko in Šentjurjem.

KRKA : ILIRIJA 100:74 (24:24, 21:19, 31:12, 24:19)

Zagorac 17 (8 skokov), Osolnik 13, Jošilo 12; Vončina 16, Čučović 15 (7 skokov), Čigoja 14

Košarkarji Krke so pred približno 800 gledalci v dvorani Leona Štuklja gostili Ilirijo in zasluženo vpisali tretjo zaporedno zmago v Ligi Nova KBM za prvaka, skupno peto, ki jih ohranja na vrhu razpredelnice skupaj s Petrol Olimpijo.

Glede na to, da so pri Ljubljančanih zaradi poškodb manjkali prvi strelec in organizator igre Žan Mark Šiško, najboljši skakalec Ljubomir Mladenovski ter izkušeni Jasmin Hukić so imeli Novomeščani precej lažjo pot do uspeha. V prvem polčasu prednosti niso izkoristili, saj je bila tekma vseskozi izenačena, odločitev o zmagovalcu pa je padla v tretji četrtini, ki jo je Krka dobila z 31:12.

Pravzaprav je bilo vse odločeno že v uvodnih slabih petih minutah drugega polčasa. V tem času so varovanci Simona Petrova naredili delni izid 20:3 in povedli s 65:46. Prednost so zlahka zadržali, priložnost za dokazovanje pa je nato dobilo vseh dvanajst igralcev in vsi so se vpisali med strelce.

S 17 točkami (11 v 1/2) je bil prvi strelec Krke Saša Zagorac (8 skokov), s trinajstimi mu je sledil Tim Osolnik (met 6:8), dvanajst pa jih je zbral Marko Jošilo. Pri gostih je Luka Vončina dosegel 16 točk, 15 pa Haris Čučović (7 skokov).

Krka bo v sedmem krogu v sredo gostovala v Šentjurju, Ilirija pa dan prej v torek gostila Helios Suns.

Simon Petrov, trener Krke: "Veseli me, da smo nadaljevali niz dobrih rezultatov. V drugem polčasu smo nekoliko bolj pritisnili v obrambi, naredili razliko in tekmo mirno pripeljali do konca."

Saša Dončić, trener Ilirije: "Zaslužena zmaga Krke. Drugi polčas moramo čim prej pozabiti. Pozna se nam odsotnost poškodovanih igralcev, predvsem Hukića, Šiška in Mladenovskega."

J. A.