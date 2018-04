Mami in očimu grozil, da ju bo ubil

Dražen Jamberšić se je na zatožni klopi zaradi nasilja v družini znašel že tretjič.

Brežice, Bizeljsko - 36-letni Dražen Jamberšić, ki začasno živi pri mami in očimu v Orešju na Bizeljskem, stalno bivališče pa ima na Hrvaškem, se je že tretjič znašel na sodišču zaradi nasilja, ki ga je izvajal nad svojimi najbližjimi. Dejanje je priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde.

V Orešju je moralo biti 17. februarja letos peklensko, obračun pa bi se lahko končal tudi tragično. Jamberšić se je s kuhinjskim nožem najprej spravil na mamo. »Grozil ji je in zvijal zapestje desne roke. Ko mu je očim rekel, naj jo pusti pri miru, ga je odrinil, da je padel po tleh in za krajši čas izgubil zavest,« je med branjem sodbe povedal brežiški sodnik Almir Kurspahić, ki je nasilneža obsodil na devet mesecev zapora, kakor je bilo zapisano tudi v sporazumu. Ker je Jamberšić brez premoženja in dohodkov, ga je sodnik oprostil stroškov postopka. Sicer je v priporu že, odkar se je to zgodilo, in ta čas se mu šteje v prestano kazen.

Tako tožilka Mateja Bahčič Resnik kot njegov zagovornik Drago Šribar sta predlagala, da se ga napoti na prestajanje kazni pred pravnomočnostjo sodbe, in temu je sledil tudi sodnik.

Je pa sodnik 36-letniku pred odhodom na prestajanje kazni na srce položil nekaj besed: »Menim, da bi se v prihodnje morali vzeti v roke. Že tretjič greste na prestajanje zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, na račun istih oškodovancev. Verjamem, da zdaj v treznem stanju bolj jasno vidite svojo sliko. Poskusite razčistiti in predelati odnos do staršev. Dovolj ste stari, tudi fizično sposobni, da si poiščete službo in si ustvarite samostojno življenje. Naslednjič se lahko zgodi tragedija. Že zdaj ste bili zelo blizu. Upam, da se ne vidimo več!«

Tistega dne sta na sodišče prišla tudi obdolženčeva mama in očim. Med čakanjem na narok so na hodniku kot tujci sedeli vsak na svoji klopi, le za trenutek je mama stopila k njemu. V sodni dvorani je mama, ko je sodnik prebral sodbo, hotela nekaj povedati, a jo je sodnik ustavil in rekel, da tega ne more storiti.

