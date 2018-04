Na regijskem kvizu Mladi in kmetijstvo zmagali Suhokranjci

8.4.2018 | 09:25

Regijski zmagovalci: DPM Suha krajina

Dobrava pri Škocjanu - Včeraj je v Dobravi pri Škocjanu potekal regijski kviz Mladi in kmetijstvo, na katerem je največ znanja pokazala ekipa DPM Suha krajina. Sestavljali so jo: Eva Skube, Blaž Koncilja in Katja Kuhelj. Ta ekipa bo Dolenjsko in Beli krajino zastopala na državnem kvizu, ki bo 21. aprila v Mirni Peči.

Sicer je na včerajšnjem kvizu nastopilo pet ekip, ki so odgovarjale na vprašanja s področja krav, vodenja FADN knjigovodstva na kmetiji in čebelarstva.

Drugo mesto je osvojila ekipa Grm Novo mesto Center biotehnike in turizma, tretjega pa DPM Mirna Peč

J. A., foto: Lojze Bojanc

Galerija