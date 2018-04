FOTO: Podelili nagrade MO Novo mesto

8.4.2018 | 11:10

Letošnji nagrajenci (z leve): Andrej Šikovec, Janez Štrukelj, Aleš Makovac, Mitja Ličen, Bojan Kekec, dr. Jože Gričar, Gregor Macedoni, Frančiška Danica Pavlin, Aleksandra Pavlič, Iztok Gradecki in Ana Marija Kozlevčar.

Častni občan MO Novo mesto dr. Jože Gričar bo tudi portretiranec tedna v naslednjem Dolenjskem listu.

Novo mesto - V Kulturnem centru Janeza Trdine so na sinočnji slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Novo mesto podelili nagrade za leto 2017 in razglasili novega častnega občana.

»Na koncu štejejo rezultati posameznikov ali skupin, ki so našo skupnost naredili boljšo,« je v nagovoru med drugim dejal župan Gregor Macedoni in naštel večje infrastrukturne projekte, poudaril vse boljše sodelovanje z gospodarstvom, vodstvi krajevnih skupnosti in vrsto civilnodružbenih skupin, »s ciljem, doseči zavedanje, da je tu prijetno bivati.« Nadaljeval je, da spremembe terjajo pogum, niso lahke, a nujno prijetne, in da je vrsta trajnostnih projektov namenjena občanom, še bolj pa našim otrokom in vnukom, ter da so temelj vsake skupnosti naši odnosi ter solidarnost.

V nadaljevanju sta župan in predsednik komisije za priznanja in nagrade, podžupan Bojan Kekec grb MO Novo mesto podelila mag. Andreju Šikovcu, Pihalnemu orkestru Krka in založbi Goga, Trdinovo nagrado Ani Mariji Kozlevčar in Alešu Makovcu, nagrado MO Novo mesto pa so prejeli Frančiška Danica Pavlin, Iztok Gradecki in Janez Štrukelj.

Častni občan MO Novo mesto je postal dr. Jože Gričar, ki se je v imenu vseh nagrajencev zahvalil županu, komisiji in občinskemu svetu, ob koncu pa največjo zahvalo namenil svojcem in družinam vseh prejemnikov nagrad, ki najbolj vedo, koliko odrekanj je terjalo njihovo strokovno delovanje.

Podrobneje o vseh letošnjih nagrajencih in tudi častnemu občanu pa v novi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. M.

