Prve postavili na Dolenjskem in v Beli krajini

8.4.2018 | 14:30

Sistem, ki so ga postavili v Trebnjem.

Ljubljana - V sklopu projekta Skupaj za večjo prometno varnost bodo na 12 cestnih odsekih po Sloveniji postavili sisteme, ki bodo s signalizacijo udeležence v prometu opozarjali na morebiten prihod vlaka. Na ta način želijo v občinah povečati varnost na železniških prehodih, ki so zavarovani le z andrejevim križem. Prvih pet so že postavili v občinah Novo mesto, Straža, Mokronog-Trebelno, Trebnje in Metlika.

Podjetje COPS system je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in slovenskimi občinami, ki so se uspešno prijavile na razpis, začelo postavljati sisteme COPS@rail (Collision Preventing Safety system).

Kot si sporočili iz Zavarovalnice Triglav, gre za prve tovrstne opozorilne sisteme na naših tleh. Ti poudarjajo nivojski prehod, opozarjajo voznike na zaustavitev in previdnejše prečkanje železniške proge ter na podlagi podatkov o prometni statistiki, ki jih beležijo enote sistema, omogočajo nadaljnje ukrepe za povečanje varnosti in optimizacijo prometnega režima.

Zavorna pot vlaka, ki vozi s hitrostjo 100 km na uro, je dolga okoli 1 kilometer.

Enote sistema COPS@rail zaznajo prihajajoča vozila po cesti in jih z utripalci opozorijo na potencialno nevarnost ob prečkanju železniške proge. Na vsakem prehodu sta postavljeni dve enoti sistema, in sicer na vsaki strani prehoda ena. Vsaka enota vsebuje senzorje, kontrastno tablo in rumene utripalce. Sistem zazna tudi hitrost prihajajočih vozil in jih, če pred prehodom ne upočasnijo, začne opozarjati s povečano frekvenco utripanja.

»Ponekod so vozni redi vlakov zelo neredni in domačine, ki se zanašajo na to, da vlaka ob določeni uri ne bo, lahko včasih preseneti vlak, kar pa se lahko konča tragično. Točke, ki jih opremljamo, so pogosto tudi nevarne za tiste voznike, ki se prvič ali redko vozijo po določenih cestah in zaradi vremenskih pogojev ali infrastrukturnih omejitev ne zaznajo, da se bližajo prehodu čez železnico,« je po prvih postavitvah sistemov pojasnil Peter Korun iz podjetja COPS systems.

Na razpis za postavitev opozorilnih sistemov COPS@rail so se uspešno prijavile občine Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Straža, Metlika, Trebnje, Žalec, Šmartno ob Paki, Domžale, Kamnik, Podvelka, Središče ob Dravi in Sežana.

J. A., foto: Zavarovalnica Triglav

