Padel z gospodarskega objekta in pristal v bolnici; zagorel avto

8.4.2018 | 18:10

Občan je padel tri metre globoko, reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v urgentni center SB Brežice. (Foto: J., A.)

Danes ob 9.25 je v naselju Oklukova Gora na območju brežiške občine občan padel z gospodarskega objekta z višine okoli treh metrov in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Brežice so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Ob 16.53 je na avtocesti pred priključkom Mirna Peč v smeri Ljubljane gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, pogasili goreče vozilo, ki je v celoti uničeno, ter počistili cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 13.32 je v ulici Na Loko v Novem mestu gorela vsebina koša za smeti in smeti okoli njega. Gasilca GRC Novo mesto sta požar pogasila.

J. A.