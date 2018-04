Razpis za Garancijsko shemo za Dolenjsko

9.4.2018 | 08:00

Franci Bratkovič in Miljana Balaban iz RC Novo mesto. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Razvojni center Novo mesto je kot vodilni partner v razvoju podjetništva in regije odličnosti 1. aprila na svoji spletni strani www.rc-nm.si objavil Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2018.

Razpis je namenjen mikro, malim podjetjem in podjetnikom, fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem. Upravičenci lahko pridobijo garancijo v višini 80 odstotkov odobrenega posojila in posojilo pod ugodnimi bančnimi pogoji za investicije, obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov..

Razpisanih je 2,7 milijona evrov, v razpisu pa sodelujejo tri banke. Kandidirajo lahko upravičenci iz občin: Mestne občine Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk.

Kot pravi Miljana Balaban iz RIC Novo mesto (miljana.balaban@rc-nm.si), ki bo zainteresiranim rada dala še več informacij, je to lepa priložnost za mala podjetja, obrtnike in vse zgoraj naštete, da lažje uresničijo svoje poslovne načrte.

L. M.