Gorela baraka ob hiši; prali so avtocesto

9.4.2018 | 07:00

Sinoči ob 21.04 uri je na Trati VI v Kočevju zgorela baraka ob stanovanjski hiši. Požar, ki je zajel leseno barko v velikosti okoli 50 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Mastna avtocesta

Sinoči ob 19.55 uri je bilo pri Dolenji vasi pri Mirni Peči onesnaženo cestišče na avtocesti. Gasilci GRC Novo mesto so razmastili in oprali cestišče, dežurni delavci DARS so zavarovali mesto pranja.

Odtrgan radiator

Ob 20.37 se je v stanovanju bloka v Smrečnikovi ulici v Novem mestu odtrgal kopalniški radiator. Gasilci GRC Novo mesto so zatesnili cevi in preprečili iztekanje vode.

Gorelo ob gozdu

Ob 20.19 je gorelo ob gozdu na Brodu v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili okoli 200 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

Ob 21.33 je ob Cesti na Trato v Kočevju na polju gorela trava. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 9. 4. 2018:

- od 8.30 do 9.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3;

- od 11.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 9. 4. 2018:

- od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK;

- od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA TREBNJE na izvodu 2. PLINSKA POSTAJA, BAZNA POSTAJA, ARMIČ IN PUNGERČAR;

- od 10.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠJE PRI GABROVKI na izvodu OB CESTI DESNO V DOLINO.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 9. 4. 2018:

- od 8.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 11.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH - GRČEVJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek, 9. 4. 2018:

- od 8.00 do 11.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, tokokrog Sela;

- od 10.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Kal , izvod Proti Podrebru.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.