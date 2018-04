FOTO: Kar 66 zlatih priznanj za kruh v Beli Cerkvi!

9.4.2018 | 09:05

Bela Cerkev - Zveza kmetic Slovenije in Društvo podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev sta konec tedna organizirala tradicionalno, že 11. društveno in 8. državno razstavo in ocenjevanje kruha.

Odziv je bil odličen, saj je v oceno prišlo kar 121 različnih vrst kruha v šestih kategorijah: pšenični, rženi, mešani in praznični kruh ter kruh iz drugih žit. Razstava kruha je bila vse nedeljsko popoldne na ogled v starem kulturnem domu in številni obiskovalci so si z občudovanjem ogledovali najrazličnejši kruh, delo pridnih rok.

Trije zmagovalci: Rok Kopina, Melita Luzar in Rozalija Zupančič.

Po besedah predsednice strokovne komisije Elizabete Verščaj, gre čestitka prav vsem sodelujočim, saj je bil kruh nasploh lepega videza ter dobrega in polnega okusa, skratka ni dvoma, da kvaliteta raste, čeprav je povedala tudi nekaj nasvetov.

NAJBOLJŠI: MAMA IN HČI TER 22-LETNI FANT



Prejemniki zlatih priznanj za kruh.

Tokrat so podelili kar 66 zlatih priznanj, 1. mesto pa so si delili kar trije z enakim številom točk: 79,17. To so: mama in hči, Rozalija Zupančič in Melita Luzar iz Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju, ter 22-letni Rok Kopina iz Bele Cerkve. Rozalija, ki je na dosedanjih ocenjevanjih prejela že več zlatih priznanj, je spekla praznični kruh, hčerka Melita Luzar (tudi letošnja zmagovalka na društvenem ocenjevanju kruha v Škocjanu), ki se je peke naučila seveda od svoje mame, pa je spekla pšenični kruh s sirotko. Dejali sta, da sta ponosni in zelo zadovoljni, ker jima je tako uspelo. Tudi Rok, po poklicu sicer strojni tehnik, ki je tekmoval že tretjič, je bil več kot srečen, strokovno komisijo pa je navdušil s kruhom s slanino.

Čestitke osmim prejemnikom plakete!

Osem plaket so podelili tistim, ki so na tekmovanju v Beli Cerkvi že tretjič zapored za isto vrsto kruha prejeli zlato priznanje. To so letos bili: Olga Bobič, Katarina Denac, Anica Škedelj, Majda Šeruga, Marija Turk, Marta Glavič, Rok Kopina in Kristina Kopina.

Od leve proti desni: Nežka Dulc, Irena Ule, Bernardka Krnc.

»Bravo, uspelo nam je,« je bila kratka in jedrnata nad videnim in slišanim predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, pohvalnih besed pa nista izgubljali niti šmarješka županja Bernardka Krnc in predsednica Društva podeželskih žena in dekleta Bela Cerkev Nežka Dulc. »Naš trud, pridne roke in veliko prostovoljnega dela je poplačanega z dobrim kruhom, lepim obiskom in še vremenom,« je dejala, ter se za podporo zahvalila vse sponzorjem in donatorjem.

PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠA VINA

Klemnovi harmonikarji.

Najboljši vinogradniki

Na slovesni podelitvi priznanj za kruh v Hiši žive dediščine pa so najboljša lanska vina oznanili tudi vinogradniki Društva vinogradnikov Vinji vrh - Bela Cerkev. Predsednik Jože Košak je povedal, da je bila letina zahtevna, saj je v vinogradih dosti škode spomladi naredila pozeba, poleti pa še toča in suša, a so se potrudili in naredili, kar je bilo največ možno.

Dve petčlanski strokovni komisiji sta vina ocenjevali v začetku marca, in sicer 119 vzorcev, največ seveda cvičkov, dosti pa je bilo tudi modrih frankinj in belih vin. Najboljši cviček (ocena 16,13) je lani pridelal Vladimir Turk iz Vinjega Vrha, šampion ocenjevanja je z najvišjo oceno 17,93 za polsladki rumeni muškat postala Betka Pavlin iz Družinske vasi, najboljšo oceno laškega rizlinga (17,17) je prejel Marko Borsan iz Čadraž, najboljše belo vino je pridelal Jože Košak (16,80), najboljšo modro frankinjo (17,83) pa Jani Mrgole iz Bele Cerkve.

Dobrot ni manjkalo.

Vsi našteti so prejeli priznanja in poličke za vino iz rok predsednika in županje Bernardke Krnc. Kot pravi Košak, so 26 vzorcev vin poslali na teden cvička, ki bo konec maja v Šentjerneju.

Prireditev, ki jo je povezovala Zala Pungeršič, je popestril zanimiv kulturni program, ki so ga prispevali: Godba na pihala Šmarješke Toplice, harmonikarji Klemna Hribarja, KD Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice ter brata Nejc in Anže Hočevar na harmoniki s Klemnom Hribarjem.

Zbrani so se še radi zadržali na trgu v Beli Cerkvi, kjer ni manjkalo stojnic domače in umetne obrti, pridne gospodinje in organizatorji pa so se znova izkazali kot zelo gostoljubne, saj so ponujali izvrstne belocerkovške dobrote in posebnosti: od še tople vinjevrške pogače, škratove klobase in narezkov, do dobrega cvička in salam ter peciva. Nedeljsko popoldne v Beli Cerkvi je bilo res bogato in živahno. Čez leto dni pa spet!

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija