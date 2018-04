Teden humanosti in prostovoljstva začeli na krvodajalskem stolu

9.4.2018 | 10:00

Krvodajalstvo ima v novomeški Krki dolgo tradicijo.

Matej Černelč, vodja kadrovske službe v Krki

Novo mesto - S krvodajalsko akcijo na novomeškem transfuzijskem centru se je danes zjutraj začel 7. Krkin Teden humanosti in prostovoljstva. Kmalu po 7. uri je bilo v centru že več deset krkašev. »Danes bom daroval kri šestič ali sedmič. Krvodajalec sem bil že pred zaposlitvijo v Krki, bili so tudi moji starši, tako da je to neke vrste družinska tradicija. Me pa veseli, da lahko zdaj s tem nadaljujem v sklopu podjetja,« je povedal novi vodja kadrovske službe v Krki Matej Černelč.

Pred njim je v vrsti za odvzem že čakal Jan Pintar, ki je danes na krvodajalski stol sedel 11-tič: »V krvodajalstvo me je vpeljala mama, ki je tudi krvodajalka in krkašica. Darujem pa zato, ker na ta način pomagam sočloveku.« Z njim se je strinjala krkašica Eva Mežnar: »Odločitev sem sprejela sama, seveda zato, da s tem pomagam drugim. Kolikokrat, pa niti ne vem natanko, petič ali šestič.« Krvodajalce je danes spodbujala še Krkina maskota, ki je z gestami nakazala, da tudi sama sodeluje v tej plemeniti gesti, menda je kri darovala že tretjič.

Kot smo poročali, bo njihov Teden humanosti in prostovoljstva potekal vse do sobote, 14. aprila, ko ga bodo zaključili z dnevom odprtih vrat, letos so k obisku posebej povabili udeležence Univerze za tretje življenjsko obdobje. Ves teden bodo krkaši v vseh svojih poslovalnicah in izpostavah zbirali življenjske potrebščine in jih pomagali pakirati tako pri Rdečem križu kot v Karitas, jutri se bodo družili v novomeškem Domu starejših občanov, varovance VDC-ja pa popeljali na piknik v konjeniški center v Češči vasi. V sredo so na sporedu plesne delavnice z učenci OŠ Dragotin Kette, kot omenjeno, pa bodo podobne akcije potekale tudi v Ljubljani, Ljutomeru, Strunjanu itd.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija