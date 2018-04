Pošteno pogledala v kozarec

9.4.2018 | 11:05

Med kontrolo prometa v okolici Mirne so policisti v noči na soboto po poročanju PU Novo mesto ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 33-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,09 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Novomeški prometniki so med kontrolo prometa na avtocesti v soboto popoldne ustavili voznika avtomobila iz Hrvaške. Med postopkom so ugotovili, da 41-letnik vozi pod vplivom alkohola, saj je v litru izdihanega zraka imel 1,04 miligramov alkohola. Tujca so odpeljali v postopek na pristojno sodišče.

Pijan zapeljal v jarek

Trebanjski policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o prometni nesreči v Dolenji Nemški vasi. Ugotovili so, da je 29-letni voznik avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligramov alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odnesel prenosno blagajno

V noči na petek je v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore in odnesel prenosno blagajno. Škode je za okoli 300 evrov.

Ob bakrene žlebove

S strehe objekta v Šmihelu v Novem mestu je neznanec odnesel okoli 20 metrov bakrenih žlebov in povzročil za okoli 600 evrov škode.

Imeli bodo razsvetljavo

S parkirišča gostinskega objekta v okolici Novega mesta so neznanci med 5. in 6. aprilom ukradli šest reflektorjev in električne vodnike. Povzročili so za okoli 1000 evrov škode.

Vlomil, a odnesel ničesar

V Brezovici na območju Šmarjeških Toplic je v petek pozno popoldne nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa povzročil za 300 evrov škode.

Odnesel akumulatorje in denar

V noči na soboto je v Trebnjem neznanec vlomil v poslovne prostore podjetja ter odnesel akumulatorje in denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Lačen in žejen ne bo

V Srednjem Grčevju je med soboto in nedeljo nekdo vlomil v zidanico in odtujil suhomesnate izdelke in več steklenic alkoholnih pijač.

Škode za 2000 evrov

Na terasi gostinskega lokala v Novem mestu je v noči na soboto nekdo poškodoval osem grelcev. Lastnika je oškodoval za 2000 evrov.

Nezakonito čez mejo 14 tujcev

Med petkom in ponedeljkom so policisti med opravljanjem nalog na območju Posavja in Bele krajine izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Jesenic so prijeli državljana Libije, v Dobovi državljana Pakistana, pri kraju Vukovci v Beli krajini dva državljana Libije in državljana Alžirije, pri Žuničih pa pet državljanov Alžirije, dva državljana Sirije in dva državljana Maroka. Dva tujca so po zaključenem postopku vrnili hrvaškim varnostnim organom, ostali pa so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom.

