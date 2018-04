Uspešen Dan za spremembe pri Rajkovih

9.4.2018 | 11:50

Pri Rajkovih je bilo v soboto zelo živahno in delavno. (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto, Podhosta - Na Območnem združenju Rdečega Križa Novo mesto (OZRK) so se v soboto priključili veliki vseslovenski prostovoljski akciji v organizaciji Slovenske filantropije. Njihova akcija je bila ena izmed 137 prijavljenih v 77 krajih, v katerih je sodelovalo več kot 500 organizacij in 12.000 prostovoljcev. Na novomeškem Rdečem križu so tokrat pripravili čistilno akcijo v okviru humanitarne akcije Pomagajmo družini Rajk.

V njej je sodelovalo deset prostovoljcev RK in oba Rajkova fanta. Prostovoljci so bili iz vrst zaposlenih na OZRK, člani kluba Mladi za boljši svet, predstavniki projektne skupine Kreativci in drugi prostovoljci Rdečega križa, akciji pa se je pridružila tudi Komunala Novo mesto, ki je pomagala pri odvozu odpadkov. Skupaj so izvedli 65 prostovoljskih ur, so sporočili iz OZRK Novo mesto.

Med akcijo so temeljito očistili teren okrog Rajkove hiše v Podhosti, uredili vrtiček pred hišo, očistili oba kletna prostora in odpeljali različno navlako. Akcijo so zaključili z druženjem v Piceriji Oljka, kjer so dobili izdaten popust pri pici in pijači.

Na OZRK se zahvaljujejo vsem, ki so zavihali rokave in pokazali, da se znamo povezati, sodelovati in v enem dnevu s prostovoljsko akcijo narediti vidno spremembo.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto

Galerija