Najboljši cviček družine Cvelbar, šampion ocenjevanja Jože Bovhan

9.4.2018 | 13:00

Peter Selak, ki je lani pridelal najboljši cviček, je društveno "banko" predal zadnjemu zmagovalcu, družini Cvelbar.

Šmarjeta - Konec tedna je v gostišču Pri dediju v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta, ki ga od letošnje pomladi vodi nov predsednik Jože Bovhan, potekala tradicionalna šmarješka cvičkarija.

Društveno ocenjevanje vin je potekalo že marca - dve petčlanski komisiji priznanih ocenjevalcev s predsednikoma Samom Hudoklinom in Andrejem Bajukom na čelu sta pregledali 85 vzorcev vin - največ, 44, je bilo cvičkov, sledili so modra frankinja (38), dolenjsko belo (29), itd.

Kot pravita predsednika komisij, marsikateri vinogradnik ni imel lahkega dela, saj lani zaradi spomladanske pozebe in poletnega toče ter visokih temperatur veliko vinogradom ni bilo prizaneseno. Zato je še bolj kot sicer do izraza prišlo znanje, pozornost, natančnost vinogradnikov. Tako so v lanskem letu na eni strani zelo visoka in kakovostna vina, na drugi strani pa podpovprečna, z napakami in celo bolezenskimi stanji, ki pa se jih mnoge da odpraviti.

Skupna fotografija najboljših šmarjeških vinogradnikov.

Pri cvičku je najbolj uspelo družini Cvelbar - njihov cviček, ki so ga pridelali v gorici Mevce, je z oceno 16,27 postal šampion. Najvišjo oceno je prejel tudi za rumeni muškat - polsladko (17,70) ter kerner - polsladko (18). Pri cvičku z velikim zlatim priznanjem sledi Izidor Cvelbar z isto oceno kot zmagovalec -16,27, a tak rezultat je dalo še eno preverjanje najboljših dveh. Veliko zlato priznanje je prejel tudi Peter Ilovar (16,23), nato pa sledijo zlata priznanja z enako oceno 16,13: Peter Selak, Anton Lužar in Jože Bovhan. Zlato priznanje je dobila tudi družina Zupančič (16,10).

Jože Bovhan, tudi predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta, je vesel naziva šampion ocenjevanja.

Šampion ocenjevanja je postal sauvignon - sladko, sušeno slamnato vino z oceno 18,57 Jožeta Bovhana, ki ga je pridelal v vinski gorici Lepi Stan. Kot pravi, je rezultata vesel, trud je poplačan.

Omenimo še nekaj prejemnikov priznanj: Peter Ilovar je za dolenjske rdeče prejel veliko zlato priznanje (16,77), najboljšo modro frankinjo sta pridelali družini Kocjan in Cvelbar (18,07), zlato priznanje pa so prejeli še: Peter Selak (17,80); Jože Podlogar (17,77), Anton Mlakar in Jože Bovhan (oba 17,73), Antonija Klančar in Andrej Čerček (oba 17,60), ter družina Rangus (17,51). Pri modri frankinji l. 2016 je slavil Jure Mlakar (18,20) z velikim zlatim priznanjem. Pri dolenjskem belem so se najbolje odrezali Anton Mlakar (17,67), Andrej Kermc (17,03), družina Cvelbar (18,97) ter Jože Podlogar (16,80). Najboljši laški rizling je pridelal Janez Colnar (17,97), sledi Damjan Šinkovec (17,63); pri belem pinotu sta zlato priznanje prejela Božidar Simončič (18) n Jože Bovhan (17,73), pri belem pinotu, polsuho pa je zlato priznanje prejel Peter Selak. Več odličnih rezultatov je dosegla tudi Eko kmetija Račečič, med drugim veliko zlato priznanje za chardonnay - barique, l. 2006 in sicer (18,47).

Zapele so ljudske pevke Šmarjetke.

Kot pravi predsednik Jože Bovhan, bodo v društvu pridni še naprej, skrbeli bodo za izobraževanja svojih članov ter strokovna izpopolnjevanja, pri čemer je enološki laboratorij nepogrešljiv. Sodelovali bodo tudi na 46. tednu cvička v Šentjerneju, z najboljšimi salamami - v okviru društva deluje salamarska sekcija - pa na 21. finalu slovenskih salamijad v Leskovcu pri Krškem, ter seveda z ostalimi društvi v občini.

L. Markelj, foto:Katja Udovč

Galerija