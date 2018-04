Tokrat spreminjali okolje v romskem naselju Jedinščica

9.4.2018 | 14:00

Zabojnik, kjer se že celo šolsko leto odvija program Dnevnega centra, je zasijal v živih barvah. (Foto: DRPD Novo mesto)

Novo mesto - Vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe, ki jo v soboto že deveto leto zapovrstjo organizirala Slovenska filantropija, se je ponovno pridružilo tudi Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je tokrat spreminjalo okolje v romskem naselju Jedinščica.

Dvajset prostovoljcev Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD), Gimnazije Novo mesto in Osnovne šole Grm je ob pomoči otrok iz romskega naselja pobarvalo zabojnik, kjer se že celo šolsko leto odvija program Dnevnega centra.

»Program Dnevni center za romske otroke, ki že več kot deset let poteka v romskem naselju Brezje in Šmihel, je bil namreč že večkrat izpostavljen kot primer dobre prakse, zaradi česar ga želimo nadgrajevati in širiti tudi v ostala romska naselja. Ob podpori Mestne občine Novo mesto, ESS in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je v preteklem letu to tudi uspelo – 20 otrok iz romskega naselja Jedinščica ima vsak dan v popoldanskem času možnost vključiti se v aktivnosti, ki jim pomagajo premagovati težave pri vključevanju v šolo, omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa in oblikovanje zdravega življenjskega sloga,« so povedali v DRPD.

Ob tej priložnosti so v romskem naselju Jedinščica obeležili tudi 8. april, Svetovni dan Romov.

