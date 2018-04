Psa najprej ugriznila oskrbnico, potem še občana; ljudi je strah

9.4.2018 | 15:00

Človekov najboljši prijatelj. Fotografija je ilustrativna. (Foto: J. A)

Šentjernej - "Menda je v soboto v Šentjerneju pes napadel skupino ljudi," je dopoldne povedala naša bralka, ki nas je poklicala. Kmalu za njo je poklical še bralec iz Šentjerneja in nas opozoril na isto zadevo. "V bližini starega sejmišča, na njivi, kakšnih 50 metrov od hiš, sem slišal, da nekdo kliče na pomoč in zagledal gospo ter psa, ki je skakal v njo. Najprej sem mislil, da je ženska na sprehodu s svojim psom in je do njiju pritekel kakšen potepuški. Šel sem že proti njej, da bi ji pomagal, ko so že prihiteli drugi. Videl sem, da je en gospod potegnil psa nase in ga umiril. Veste, zdaj je naše otroke strah celo iti v šolo, ker se bojijo, da jim bo kakšen pes kaj naredil," je še dodal.

Seveda smo zadevo preverili in s Policijske uprave Novo mesto dobili informacijo, da so bili oni o dogodku obveščeni v soboto nekaj pred osmo zjutraj.

"Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 24-letna oškodovanka oskrbovala dva psa. Pri oskrbi naj bi pobegnila, zato je stekla za njima, ko ju je dohitela, pa sta jo ugriznila. Psa sta obvladala dva občana in enega izmed njiju sta psa prav tako poškodovala," je pojasnila Alenka Drenik s PU Novo mesto in dodala, da gre pri obeh poškodovancih za lažje poškodbe. Po prvih ugotovitvah policistov vpletena ženska ni lastnica psov, psa pa sta nemški bokser in mešanec.

Sicer so policisti, ki okoliščine še preverjajo, o dogodku obvestili tudi Veterinarsko upravo RS. Možje postave bodo po zaključeni preiskavi skladno zakonom o zaščiti živali ukrepali zoper lastnika psov.

J. A.

20m nazaj Oceni hovhov Malo več zdrave pameti, ljudje! Je otroke tudi strah hoditi v šolo zaradi norcev za motorji in za volani drugih vozil??? Jih sploh upate spustiti iz hiš??? Takšni dogodki, kot je bil ta, se dogajajo tedensko, pa ni publicitete. Očitno so zadaj (pri gospe in gospodu) drugi nameni ...