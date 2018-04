Jubilej obeležil tudi s predstavitvijo nove knjige

9.4.2018 | 19:20

Z Jožetom Zupanom se je na predstavitvi njegove knjige pogovarjal prof. Ivan Gregorčič.

Predstavitve knjige so se udeležili številni občani.

Šentrupert - Vsestranski šentrupertski kulturnik Jože Zupan je nedavno praznoval osemdeseti rojstni dan, ki ga je obeležil tudi s predstavitvijo nove knjige V objemu življenja. »Hotel sem pokazati, da sem tudi v zadnjih desetih letih precej ustvarjal in da zame tretje življenjsko obdobje ni ovira,« pravi Zupan, ki je že vse življenje tesno povezan s knjigo.

Nekdanji učitelj slovenščine in kasneje tudi ravnatelj šentrupertske osnovne šole je v novo delo vključil spise, priložnostne govore, poročila in razne spomine, ki jih je skrbno beležil. »Knjiga se začenja s spominom na Gorenjsko, kajti moj rodni kraj Bohinjsko Belo sem povezal s Šentrupertom. Na začetku opisujem spomine na obdobje amaterskega gledališča, nadaljujem s spomini o učenju maternega jezika, vzgoji in izobraževanju, bralni znački in še nekaterih drugih stvareh,« našteje.

Z njim se je na predstavitvi knjige pogovarjal prof. Ivan Gregorčič in skupaj sta odkrila marsikatero zanimivost iz njegovega življenja. Med drugim sta se dotaknila tudi nastajanja knjige, ki jo je, kot pravi Zupan, začel ustvarjati na začetku leta 2016. »Razmišljal sem, da bi jubilej obeležil z izidom nove knjige, kajti tudi ob praznovanju 60- in 70-letnice sem napisal knjigo.« Njegovo zadnje delo bi kmalu ostalo nedokončano, saj mu je pred dvema letoma nekoliko ponagajalo zdravje. A uspel se je pobrati in dokončati začeto. »Moje načelo je, da kar ustvariš, udejanji z besedo. Drugače gre v pozabo,« pravi Zupan.

Knjiga je simbolno razdeljena na osem poglavij in ima nekatere elemente avtobiografije. »Z njo sem želel tudi z besedo povedati o mojem delu, ki je bilo zelo razvejano.« Bil je dejaven na številnih področjih, saj je vse svoje življenje pripravljal celo vrsto prireditev, bil je urednik revij in vrste knjig pomembnih avtorjev ter tudi avtor različnih zbornikov. Kot sam pravi, mu največ pomeni zbornik o dr. Pavlu Lunačku, po katerem se tudi imenuje šentrupertska šola.

Zupan je več kot štiri desetletja povezan z gibanjem Bralna značka ter je avtor edinstvene stalne razstave Izvirne ilustracije mladinskih del, v sodelovanju z dr. Kristino Brenkovo je bil tudi avtor stalne postavitve razstave Slovenske slikanice za otroke sveta, obe sta na ogled v šentrupertski osnovni šoli. Ob tem je tudi avtor Rastoče knjige Temeniške in Mirnske doline, katere del je postal tudi sam. Za svoje obsežno izobraževalno, kulturno in vzgojno delo prejel številne nagrade. »Moram reči, da mi načrtov nikoli ne zmanjka. Prej mi zmanjka časa. Življenje gre naprej in veselim se slehernega dne. Morda bo še kaj nastalo,« z optimizmom zre v prihodnost naš sogovorec.

Med gosti je bil tudi pisatelj Slavko Pregl, program pa so popestrili učenci Glasbene šole Trebnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

