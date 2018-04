Po Kolpi s čolnom iščejo pogrešanega

9.4.2018 | 18:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 16.08 so gasilci PGD Črnomelj in Vinica s čolnom začeli z iskanjem pogrešane osebe po rečni strugi reke Kolpe pri naselju Vukovci v občini Črnomelj. Iskanje še traja.

Odpela se je prikolica, vozilo pa v ograjo

Danes popoldne ob 13.11 je na avtocesti pred priključkom Trebnje zahod v smeri Novega mesta v občini Trebnje prišlo do prometne nesreče, v kateri se je vozniku osebnega vozila odpela avtomobilska prikolica, vozilo pa se je zaletelo v ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Poškodovanih ni bilo.

Poškodoval se je s frezo, zato v UKC Ljubljana

Danes ob 13.04 si je v kraju Otok v občini Metlika občan pri delu s frezo poškodoval nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so ga oskrbeli na kraju in ga predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske odpeljala na zdravljenje v UKC Ljubljana. Pomoč pri reševanju so nudili tudi gasilci PGD Črnomelj in Metlika.

Okvaro odpravili

Danes ob 7.52 je bila na Kocbekovi in Lamutovi ulici v Brežicah zaradi okvare na vodovodnem omrežju prekinjena oskrba s pitno vodo. Okvaro so ob 9.11 uri odpravili dežurni delavci podjetja Komunala Brežice.

Gorela podrast na treh hektarjih

Danes ob 13.36 je v kraju Žadovinek v občini Krško na njivi zagorela podrast. Požar na površini treh hektarjev so pogasili gasilci PGE Krško in PGD Leskovec.

Gorelo več kupov vejevja

Danes popoldne ob 16.07 je pri Knezovi ulici v Novem mestu gorelo več kupov vejevja v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini 20 x 50 metrov.

Na Kuzarjevem Kalu gorelo grmičevje

Danes ob 16.53 je pri Kuzarjevem Kalu, občina Novo mesto, gorelo grmičevje in podrast pod daljnovodom. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini 200 x 40 metrov.

Lažna prijava požara

Danes ob 17.39 so bili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence napoteni na travniški požar v Brezje v Novem mestu. Požara ni bilo, šlo je za lažno prijavo.

Obnova vodovoda na Bizeljski cesti do 29. junija

Komunala Brežice obvešča, da bodo v sredo, 11. aprila, pričeli z obnovo vodovoda na Bizeljski cesti v Brežicah. Dela bodo trajala predvidoma do petka, 29. 6. 2018. Dela se bodo izvajala ob delavnikih, med 7. uro in 15. uro in v tem času bo obstajala možnost občasne motnje dobave pitne vode, možen bo tudi pojav motnosti. V primeru pojava motnosti pustite vodo na pipi teči tako dolgo, dokler se ne zbistri, še pravijo na Komunali.

L. M.