Za prevoz šestih ilegalcev zaračunal samo 400 evrov

10.4.2018 | 08:00

Jasmin Šabanović

Krško - Zadnje čase kar pogosto pišemo o posameznikih, ki svoj proračun bogatijo s prevozi ilegalcev. Tokratni primer je poseben, ker je imel »taksist« res nizko ceno in je na koncu uničil še svoj avto. Pravzaprav opel insignia ni bila njegova, ampak mu jo je posodila mama. Trdi, da se je ustrašil, da bodo avto odpeljali na uničenje.

Na krškem okrožnem sodišču se je znašel Jasmin Šabanović, 43-letni Hrvat, ki sicer živi v Dubrovniku, in je s tožilstvom že nekaj dni pred narokom sklenil sporazum o priznanju krivde.

Lani tik pred božičnimi prazniki je v Samoboru naložil šest državljanov Turčije (tri odrasle in tri otroke), ki niso imeli dokumentov za vstop v Slovenijo, in se z njimi dogovoril, da jih bo za 400 evrov ilegalno peljal do Italije. Vožnja se je končala kmalu po vstopu v Slovenijo na Jesenicah na Dolenjskem, kjer so jih ustavili slovenski policisti. Seveda so možje postave takoj ugotovili, za kaj gre. A tu se zgodba ne konča.

Tožilka Barbara Jenkole Žigante

»Sam se je nato s kraja izvajanja postopka odpeljal in zapeljal na dovozno pot ter dvorišče gostilne Kalin na Obrežju. Tam je hotel na silo prekoračiti državno mejo, ki je zaščitena z betonskimi koriti in panelno ograjo, zaletel se je ter zaradi poškodbe vozila obstal in ponovno ga je prijela policija,« je med predstavitvijo obtožbe povedala okrožna državna tožilka Barbara Jenkole Žigante. Pojasnila je, da je s tem storil dve kaznivi dejanji – prepovedano prehajanje državne meje in poskus prepovedanega prehajanja državne meje.

Branko Rožman

Šabanovićev zagovornik Branko Rožman je opozoril, da njegova stranka za prevoz ni dobila 400 evrov, temveč 200. »Moti ga tudi očitek, da naj bi izkoriščal stisko nekoga drugega. Pristal je na to, da bo tujce peljal do Trsta, ni pa jih izkoriščal,« je rekel odvetnik. Na tem mestu velja izpostaviti, da četudi bi za prevoz dobil 400 evrov, to ni primerljivo s »tržnimi« cenami za prevoz ilegalcev od Hrvaške do Italije, o katerih večkrat slišimo na sodiščih. Te namreč navadno znašajo od 1.000 do 1.200 evrov po osebi.

Sodnica Marija Breznik je Šabavnovića obsodila na štiri mesece zapora in mu naložila še denarno kazen 603 evre, premoženjsko korist (400 evrov) pa so mu tudi odvzeli.

Za Dolenjski list je Šabanović, ki je invalid in se lahko premika le s pomočjo palice, povedal, da je med postopkom speljal, ker se je ustrašil, da mu bodo Slovenci avto spremenili v kockice. Zatrdil je, da se ni hotel izmuzniti roki pravice, samo avto je hotel pustiti pri hrvaških policistih. Da bodo avto odpeljali na uničenje, naj bi mu omenil policist, ki je po njegovi oceni v splošnem zelo nekorektno ravnal v postopku z njim in mu po nepotrebnem tudi strgal majico.

Alenka Drenik s PU Novo mesto je pojasnila, da se lahko posameznik, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista kršene pravice ali temeljne svoboščine, ob vseh pravnih sredstvih, ki so na voljo, tudi pritoži zoper delo policista. Pritožbo lahko vloži v 45 dneh od dneva, ko naj bi se to zgodilo.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 5. aprila 2018.

Tekst in foto: J. A.