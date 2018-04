Kljub skrbi planincev, rastišče encijana še vedno ogroženo

10.4.2018 | 13:45

Rok Petančič, predsednik PD Lisca (Foto: M. L.)

Sevnica - Na Lovrencu nad vasjo Okroglice na Sevniškem v drugi polovici aprila in prvih majskih dneh cveti encijan oz. Clusijev svišč, ki je v Sloveniji zavarovan od leta 1992. Za varovanje tamkajšnjega ogroženega rastišča skrbijo predvsem domači planinci, ki bodo ob letošnjem cvetenju med drugim poskrbeli za menjavo njegove odslužene ograje, je poročala STA.

Predsednik Planinskega društva Lisca Rok Petančič je povedal, da je nekaj hektarjev obsegajoče rastišče kljub njihovemu 20-letnemu naprezanju še vedno ogroženo. Številni namreč ne upoštevajo odloka o prepovedi nabiranja cvetov in hodijo po rastlinju, hkrati pa ga ogrožajo vandali, ki so denimo lani na rastišču izkopali 60 jam in pokradli približno enako število rastlin.

Kot je dodal, pri vsakoletnem varovanju rastišča ob cvetenju Clusijevega svišča sodeluje do 40 prostovoljcev. V obdobju cvetenja ga vsakodnevno od jutra do večera varujeta po dva prostovoljca, materialno pa sevniške planince poleg domače občine podpirajo še sponzorji. Sicer pa rastišče ob prvomajskih praznikih dnevno obišče tudi do 1000 obiskovalcev.

Rastišče na Lovrencu je opredeljeno tudi kot zavarovano območje z značajem naravnega spomenika. Planinsko društvo Lisca Sevnica, ki se vsako leto pred cvetenjem temeljito pripravi na sezono, pa območje varuje s sodelovanjem Kozjanskega parka, Občine Sevnice in Komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije.

Da bi opozorili na pomen lovrenškega rastišča, so izdali zloženko z navodili, kako se tam obnašati, in na Lovrencu postavili opozorila. Ob letošnji sezoni cvetenja vabijo na razstavo o naravi Lovrenca in bližnje okolice v nekdanji mežnariji pri cerkvici Sv. Lovrenca, je še povedal Petančič.

M. Ž., STA