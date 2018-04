Utopljenec v Kolpi

10.4.2018 | 07:05

Včeraj popoldne so pri naselju Vukovci, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj in Vinica po rečni strugi reke Kolpe s čolnom iskali pogrešano osebo. Osebo so našli utopljeno in jo predali pristojnim službam.

Gorelo grmičevje

Ob 19.49 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorela stelja in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 15.24 je pri Šalki vasi v občini Kočevje zagorela podrast in trava. Požar na površini okoli 1500 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas. O dogodku je bila obveščena policija.

Smrdelo po plinu?

9. 4. 2018 ob 21.02 je v Črmošnjicah pri Stopičah, občina Novo mesto, v stanovanjski hiši v času kurjenja občan zaznal prisotnost plinov. Gasilci GRC Novo mesto so opravili meritev prisotnosti plinov, vendar le-teh niso zaznali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP DOBRAVICE in TP KRIVOGLAVICE;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Prilozje KZ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREŠNIKI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAGODNIK na izvodu 2. PROTI LAZAM;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠAHOVEC na izvodu 3.ŠAHOVEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območjuTP Štrit med 8. in 12. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Krmelj Lisca med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Sromlje, Oklukova gora, Volčje, Curnovec, Sveti Janez, Sromlje vas, Silovec med 8. in 14. uro.

M. K.