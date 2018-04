Podjetje Cugelj PVC in ALU okna praznovalo 20 let obstoja

10.4.2018 | 10:05

Župan Dušan Strnad je direktorju podjetja Ignacu Cuglju ob jubileju izročil spominski kovanec Prijetno domače. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Ivanjško podjetje Cugelj PVC in ALU okna, ki izdeluje okna, pvc vrata in ostalo stavbno pohištvo, v tem letu obeležuje 20 letnico obstoja, so sporočili občine Ivančna Gorica. Začeli so s proizvodnjo in prodajo PVC oken, nato pa tekom let povečevali svoj proizvodnji program ter izboljševali kvaliteto.

Kot je na nedavnem praznovanju povedal lastnik in direktor podjetja Ignac Cugelj, je s proizvodnjo oken pričel v svoji domači delavnici v Stični, po štirih letih pa začel zaposlovati. Podjetje je leta 2010 pridobilo znak Slovenske kakovosti in znak CE, kar pomeni urejen delovni proces in sledljivost vseh vgrajenih materialov. Leto 2011 je bilo za podjetje prelomno, saj je sedež preselilo v nov poslovno – proizvodni center v Ivančno Gorico, kar je pomenilo nov zagon podjetja. Kljub recesiji, ki so jo uspešno prebrodili, se zadnja leta lahko pohvalijo tudi s prodorom na tuje trge, tu gre omeniti predvsem nemški trg, so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

Praznovanja se je udeležilo vodstvo podjetja in njihovi zaposleni, številni poslovni partnerji in mnogi drugi. Med njimi je bil tudi župan Dušan Strnad, ki je izpostavil, da so zgodbe o uspehu, kakršno piše podjetje Cugelj, zelo velika spodbuda tudi za lokalno skupnost. Direktorju podjetja je ob jubileju izročil spominski kovanec Prijetno domače.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar