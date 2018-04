Za povpraševalce in ponudnike: samo s klikom do mojstrov in potencialnih strank

10.4.2018 | 10:15

Z IZBEREM.SI smo v Sloveniji končno dobili prvi portal, ki zagotavlja zadovoljstvo obeh strani: ponudnikov storitev in potrošnikov. Pridobivanje izvajalcev in novih poslov še nikoli ni bilo tako hitro, poceni in enostavno.

Za iskalce storitev

Ne glede na to, ali je pred vami prenova stanovanja, selitev pohištva, nadležno popravilo pralnega ali pomivalnega stroja, je po novem mojstre doseči lažje kot kadar koli prej. Zato je zaslužen prvi sistem za javno zbiranje ponudb IZBEREM.si, ki je za iskalce storitev celo BREZPLAČEN.

Nič več čakanja

Zakaj bi porabljali vaš dragocen čas, klicali na desetine ponudnikov, barantali za ceno in trpeli nadležne sestanke? Da je električarja, keramičarja, vodovodarja ali katerega koli drugega mojstra težko priklicati, še težje pa se dogovoriti za termin, ni nič novega. Včasih jih je potrebno čakati tudi več tednov in seveda se mojstru prilagodite vi. S pomočjo sistema IZBEREM.si, v katerem je trenutno registriranih že približno 11 tisoč podjetij, ki ponujajo več kot 700 vrst različnih storitev, je iskanje izvajalca storitev postalo lažje kot kadar koli prej. Ne glede na to, kje v Sloveniji stanujete ali kakršno koli storitev potrebujete, imate sedaj vse mojstre in storitve na dosegu samo z enim klikom. Na IZBEREM.si se preprosto brezplačno registrirate, oddate svoje povpraševanje in počakate na ponudbe.

VIDEO ZA POVPRAŠEVALCE STORITEV

Izberite najboljšo ponudbo

Hitro po oddaji povpraševanja boste v sistemu IZBEREM.si in z elektronskim sporočilom obveščeni o ponudbi izvajalca, ki se je odzval na vaše povpraševanje. Vse ponudbe na IZBEREM.si vsebujejo transparentno ceno in za vas pomembne informacije. Vi pa za izvajalce po želji ostajate anonimni. Samo vi lahko kontaktirate izvajalca, ki vam najbolj ustreza in se z njim neposredno dogovorite za posel. Odločitev, katerega mojstra izbrati, še nikoli ni bila preprostejša. Zakaj? Prvi sistem za javno in transparentno zbiranje ponudb vam namreč omogoča, da pravega ponudnika izberete glede na vrsto izvedbe, lokacijo, ceno in priporočila drugih uporabnikov. Posledično boste vedno dobili pošteno ceno, storitev pa bo opravljena kakovostno in ob dogovorjenem terminu.

Za ponudnike storitev

Prisotnost na spletu je v 21. stoletju nujna za vsako uspešno podjetje. Snovalci IZBEREM.si so zato razvili sistem, ki vsem ponudnikom storitev omogočajo možnost lastne spletne strani, kjer lahko predstavijo svoje reference, prejemajo ocene strank in izpostavijo konkurenčne prednosti. Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano določeno dejavnost, znotraj katere ponuja eno ali več storitev kjer koli v Sloveniji. Ponudnik storitev lahko sam omeji, ali bo prejemal povpraševanja iz celotne Slovenija, ali pa bo le-ta omejil na določeno regijo, znotraj katere deluje. Po registraciji in aktivaciji svojega profila bo ponudnik začel prejemati aktualna povpraševanja za njegovo podjetje direktno od povpraševalcev, torej brez kakršnih koli posrednikov. Še ena prednost sistema IZBEREM.si je ta, da lahko ponudnik povpraševanja pridobiva kar preko SMS ali elektronskih sporočil, torej jih lahko preveri že med delom in zato ne potrebuje ves čas ob sebi računalnika. Zatem, ko ponudnik pridobi povpraševanje, povpraševalcu odda svojo ponudbo, na podlagi katere tudi skleneta posel.

VIDEO ZA PONUDNIKE STORITEV

Hitro in ugodno do novih strank

Sistem IZBEREM.si podjetjem prihrani nesmiselne in drage marketinške poteze, ki velikokrat ne pripeljejo novih strank ter poskrbi, da storitve ponudnika opazijo tisti, ki jih dejansko potrebujejo. Ponudniki stik s stranko vzpostavijo hitro, brez nepotrebnih sestankov ali posrednikov in trošenja denarja za gorivo. Na profilu podjetja je mogoče izpostaviti samo specifične usluge, prav tako pa sistem podjetjem omogoča, da se lahko primerjajo z ostalimi ponudniki ter po želji konkurirajo s ceno storitve. Ponudniki se sami odločijo, s kom bodo poslovali in s kom ne. Če vaše podjetje še ni na spletu ali pa bi radi še bolj izstopali, je vaša predstavitev na IZBEREM.si tudi najhitrejša in najugodnejša rešitev. Uporaba sistema pa je za vse ponudnike storitev prvih 30 dni celo BREZPLAČNA.

Imate kakšno vprašanje?

Ni problema! Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 44 55, kjer vam bodo prijazni svetovalci odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, ali vam pomagali ustvariti profil.

Izberem.si – informativni video

Oglasno sporočilo