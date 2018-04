Prihodnje leto bodo zapeli ob 40-letnici zbora

10.4.2018 | 11:10

MePZ Vlaste Tavčar Šentjernej na lanskem koncertu v KC Primoža Trubarja. (Foto: L. M.)

Šentjernej - KUD Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar Šentjernej je konec tedna povabil na letni koncert z naslovom Moja, ljubica si, moja v Kulturni center Primoža Trubarja.

Program so zasnovali pestro, tako da je bilo za vsak okus nekaj. Začeli so z ljudskimi pesmimi, nato so nastopili gostje Mariachi di Fiesta el Jalisco, v drugem delu pa so se šentjernejski pevci predstavili z dvema priljubljenima in vsem poznanima pesmima Ribari in Moja ljubica si moja, ob kitarski spremljavi Janeza Bobiča.

Program je povezovala Alenka Brežnjak in na hudomušen način predstavila vsakega od članov zbora. Pevca Matej in Branka sta poskrbela za humorni vložek in zaigrala kratek partnerski nesporazum, ki je nasmejal občinstvo - to je ob koncu z vsemi nastopajočimi ubrano zapelo še eno ljudsko. Kot je že običajno, je sledilo prijetno druženje nastopajočih s poslušalci.

Kot pravi predsednica zbora Mojca Rebselj, so pevci veseli dobrih odzivov na koncert, kar je trdo delajo in redno vadijo, seveda pa ne bi šlo brez prizadevne zborovodkinje Mojce Jevšnik. V MePZ Vlaste Tavčar Šentjernej so zelo veseli, da so se po dobrem letu pavze vrnili na odre in navdušili. Naslednje leto pa bo še bolj pestro, saj bodo praznovali 40 let delovanja.

L. Markelj