Kobe odstopil na maratonu v Hannovru

10.4.2018 | 12:00

Primož Kobe (Vir: AZS)

Hannover, Novo mesto - Novomeščan Primož Kobe, ki je za Romanom Kejžarjem (2:11:50) in Mirom Vindišem (2:13:39) tretji Slovenec po izidih na 42 km vseh časov (2:14:50), je na devetindvajsetem kilometru 28. maratona v Hannovru odstopil zaradi poškodbe stegenske mišice. Zmagala sta Etiopijec Seboka Negussa (2:09:44) in Kenijka Agnes Kiprop (2:32:35).

Kot je poročala Atletska zveza Slovenije, so Kobetovi cilji v nedeljo bili veliko manjši, kot bi bili sicer, saj je pred 14 dnevi staknil manjšo poškodbo zadnje stegenske mišice, ki še ni popolnoma pozdravljena. »Šele v četrtek sem se odločil, da v Hannover tudi potujem, saj zadnjih 14 dni skoraj nisem treniral. Pred tem sem v Keniji opravil res lep cikel priprav. Ko sem prišel domov, pa me je pričakala zima, sneg in nizke temperature, zaradi katerih treningi niso bili tako kvalitetni, imel pa sem težave tudi z mečno mišico,« je pojasnil Kobe, ki si je želel teči pod 2:20:30 in se s tem uvrstiti na evropsko prvenstvo avgusta v Berlinu.

M. Ž.